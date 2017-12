Netflix riporta in tv She-Ra, HBO rinnova Curb Your Enthusiasm e altre news in breve

Un'altra leggenda si aggiungerà presto all'offerta di serie animate di Netflix. In attesa di Disenchantment dell'ideatore de I Simpson Matt Groening e del remake de I Cavalieri dello Zodiaco, il servizio di video in streaming sta collaborando con Noelle Stevenson (DuckTales) per portare in tv una nuova versione della serie animata degli Anni '80 She-Ra, la principessa del potere.

She-Ra segue l'omonima potente eroina anche conosciuta come Adora guidare una ribellione per liberare il mondo di Eternia, di cui è la principessa, dal dominio tirannico. Capace di trasformarsi in She-Ra con l'ausilio della Spada della Protezione consegnatale dal fratello gemello Adam/He-Man, lei possiede una forza, una resistenza e un'agilità sovrumane, nonché la capacità telepatica di comunicare con gli animali e quella taumaturgica di guarire le ferite.

Disponibile nel 2018, la nuova She-Ra è descritta come "una versione moderna rivolta a una nuova generazione di giovani fan dell'iconica serie degli Anni '80, guidata da una principessa guerriera fatta su misura per il mondo di oggi".

Per quanto riguarda le altre notizie in breve della settimana...

• Rimasta fuori onda per sei anni, Curb Your Enthusiasm non lascerà nuovamente il piccolo schermo molto presto. Pochi giorni dopo la conclusione della nona stagione, HBO ha annunciato che la comedy con protagonista Larry David nei panni di una versione sopra le righe di se stesso proseguirà con un decimo ciclo di episodi. "Siamo entusiasti che Larry tornerà con il suo spirito unicamente aspro e la sua sensibilità comica", ha commentato il presidente della programmazione di HBO Casey Bloys. "Come ho detto molte volte, quando si ha l'opportunità di infastidire qualcuno, si dovrebbe farlo".

• La nominata all'Oscar Catherine Keener (Capote) affiancherà Jim Carrey nella sua prossima comedy per Showtime Kidding. La serie di 10 episodi segue quest'ultimo nei panni di Jeff, amata star della tv per bambini la cui famiglia comincia a implodere. In poco tempo, Jeff si rende conto che nessuna fiaba, favola o pupazzo potrà guidarlo attraverso questa crisi, che peggiora più velocemente della sua capacità di fronteggiarla. Keener interpreterà Deirdre, una costruttrice di burattini che lavora con Jeff, alla quale non è mai stato permesso di dar loro voce nel suo show.

• Sempre Showtime ha ingaggiato Costa Ronin (The Americans) per un ruolo ricorrente nella stagione 7 di Homeland. Nessun dettaglio del personaggio affidato all'attore è disponibile al momento.

• Netflix ha ordinato On My Block, comedy di 10 episodi creata dall'ideatrice di Diario di una nerd superstar Lauren Iungerich insieme con Eddie Gonzalez e Jeremy Haft. Ambientata in un quartiere difficile, la storia segue quattro amici brillanti mentre si fanno strada attraverso le gioie, le pene e le novità del liceo. Il cast include Diego Tinoco (Teen Wolf), Jason Genao (The Get Down), Jessica Marie Garcia (Liv e Maddie), Sierra Capri e Brett Gray. Il debutto è previsto nel 2018.

• La comedy britannica The IT Crowd potrebbe tornare in tv con una versione a stelle e strisce. Il progetto, in sviluppo a NBC, è nelle mani di Graham Linehan, l'ideatore della serie originale, il quale ne scriverà la sceneggiatura e ne sarà il produttore esecutivo. The IT Crowd segue un gruppo di giovani impiegati - geek socialmente inetti - del dipartimento tecnologia dell'informazione di una grande compagnia.

• Amazon Prime Video ha diffuso il trailer ufficiale della quarta stagione di Mozart in the Jungle, disponibile negli Stati Uniti dal 16 febbraio (in Italia prossimamente su Sky Atlantic).