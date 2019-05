Netflix, nuove Serie TV in streaming a giugno 2019: Tornano Black Mirror, Jessica Jones e Designated Survivor

Mettetevi comodi: giugno inaugura uno dei periodi più entusiasmanti per gli appassionati di serie tv da quando Netflix ha mosso i primi passi in un mercato che all'epoca neppure immaginava quanto sarebbe stato rivoluzionato. Raggiunta una sorta di maturità, il servizio di video in streaming si prepara a lanciare una quantità esagerata di produzioni originali, alcune delle quali attese da mesi. Come la quinta stagione della serie di fantascienza britannica Black Mirror, disponibile con tre nuove storie, l'atto conclusivo delle avventure della supereroina Marvel Jessica Jones e, miracolosamente, un nuovo ciclo di episodi del drama politico con Kiefer Sutherland Designated Survivor, che era stato cancellato da ABC e sta per tornare su Netflix con la corsa per la rielezione del Presidente Tom Kirkman.

Tra gli appuntamenti imperdibili del mese anche la miniserie Tales of the City, nuovo adattamento delle bellissime storie LGBTQ raccontate dallo scrittore Armistead Maupin, e la seconda stagione dell'intricato thriller fantascientifico tedesco Dark. Gli amanti delle storie più leggere si divertiranno invece con Mr. Iglesias, sitcom con l'attore e comico Gabriel Iglesias nei panni di un eccentrico insegnante del liceo. Ecco qui di seguito il calendario degli arrivi previsti sul servizio, ricordando che torneremo ad aggiornarlo nei prossimi giorni con le altre (spesso molte) aggiunte dell'ultimo momento non segnalate anticipatamente.

PRIME VISIONI

5/6 - Black Mirror, Stagione 5

5/6 - Happy!, Stagione 2

7/6 - 3%, Stagione 3

7/6 - Designated Survivor, Stagione 3

7/6 - Tales of the City, Miniserie

11/6 - Arthdal Chronicles, Stagione 1 (Episodio settimanale)

13/6 - Jinn, Stagione 1

14/6 - Leila, Stagione 1

14/6 - Jessica Jones, Stagione 3

21/6 - Dark, Stagione 2

21/6 - Mr. Iglesias, Stagione 1

27/6 - Family Business, Stagione 1

28/6 - Il prescelto, Stagione 1

ALTRE SERIE

30/6 - Glee, Stagioni 1-6

ANIME

14/6 - Aggretsuko, Stagione 2