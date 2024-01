Netflix, le Serie TV in streaming a febbraio 2024

News Serie TV

Arrivano l'attesissima serie fantasy Avatar: La leggenda di Aang e le prime due stagioni della pluripremiata comedy Hacks.

Una delle storie fantasy più belle di sempre, amata da milioni di telespettatori in tutto il mondo, prende vita in una serie live-action tra le più attese di questo 2024; un entusiasmo paragonabile a quello che ha preceduto il lancio di The Witcher. A febbraio, su Netflix debutta Avatar: La leggenda di Aang, adattamento dell'omonima serie animata ambientata in un mondo immaginario ispirato all'oriente in cui la popolazione è divisa in quattro nazioni corrispondenti ai quattro elementi - acqua, terra, fuoco e aria. Un ragazzo noto come l'Avatar, l'unico in grado di controllarli tutti, deve imparare a governare il suo enorme potere per salvare un mondo in guerra e combattere un nemico spietato deciso a fermarlo. Hacks, una delle comedy più premiate degli ultimi anni, con una straordinaria Jean Smart nel ruolo di protagonista, arriva finalmente anche in Italia per raccontare la divertente storia di una leggendaria diva del cabaret di Las Vegas che, dopo migliaia e migliaia di spettacoli, assiste all'inesorabile declino della sua carriera, e della scrittrice venticinquenne che, nel tentativo di risollevarsi da un'umiliazione pubblica, accetta controvoglia di lavorare per lei. Ma per far funzionare le cose le due dovranno prima imparare a rispettare le reciproche differenze.

È attesa con grande interesse anche One Day, miniserie tratta dal romanzo di David Nicholls Un giorno, nella quale Ambika Mod (I Hate Suzie) e Leo Woodall (The White Lotus) interpretano Emma e Dexter, due ragazzi che, dopo aver passato insieme la notte della laurea nel 1988, prendono strade diverse mentre le loro vite restano in qualche modo legate. Anno dopo anno, mentre crescono e cambiano, si ritrovano e si separano, vediamo Emma e Dexter vivere gioie e delusioni. Nel k-drama A Killer Paradox, quando a un omicidio accidentale ne segue un secondo, un comune studente universitario si ritrova coinvolto in un'interminabile caccia del gatto col topo con un astuto detective. La comedy The Vince Staples Show segue invece l'omonimo rapper e attore quasi famoso e poco meno che ricco affrontare le sfide e le sorprese della vita quotidiana a Beach, dov'è nato.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle Serie TV in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Serie TV in prima visione

Let's Talk About CHU , Stagione 1 (2 febbraio)

, Stagione 1 (2 febbraio) Luz , Stagione 1 (7 febbraio)

, Stagione 1 (7 febbraio) One Day , Miniserie (8 febbraio)

, Miniserie (8 febbraio) A Killer Paradox , Stagione 1 (9 febbraio)

, Stagione 1 (9 febbraio) Machos alfa , Stagione 2 (9 febbraio)

, Stagione 2 (9 febbraio) Buongiorno, Verônica , Stagione 3 (14 febbraio)

, Stagione 3 (14 febbraio) AlRawabi School for Girls , Stagione 2 (15 febbraio)

, Stagione 2 (15 febbraio) Hacks , Stagioni 1-2 (15 febbraio)

, Stagioni 1-2 (15 febbraio) House of Ninjas , Stagione 1 (15 febbraio)

, Stagione 1 (15 febbraio) Ready Set Love , Stagione 1 (15 febbraio)

, Stagione 1 (15 febbraio) The Vince Staples Show , Stagione 1 (15 febbraio)

, Stagione 1 (15 febbraio) Comedy Chaos , Stagione 1 (16 febbraio)

, Stagione 1 (16 febbraio) Avatar: La leggenda di Aang , Stagione 1 (22 febbraio)

, Stagione 1 (22 febbraio) Pantano, Stagione 3 (28 febbraio)

Anime

Bleach, Stagione 11 (1 febbraio)

Docuserie e Intrattenimento

Raël: Il profeta degli extraterrestri (7 febbraio)

(7 febbraio) Lover, Stalker, Killer (9 febbraio)

(9 febbraio) L'amore è cieco , Stagone 6 (14 febbraio, episodi settimanali)

, Stagone 6 (14 febbraio, episodi settimanali) Nuova Scena , Stagione 1 (19 febbraio)

, Stagione 1 (19 febbraio) Ti dico un segreto? (21 febbraio)

(21 febbraio) Formula 1: Drive to Survive, Stagione 6 (23 febbraio)

Per i più piccoli

Dee & Friends in Oz, Stagione 1 (5 febbraio)

Proseguono