Netflix: Le Serie TV in streaming a febbraio 2017

Cosa non si fa per amore. A febbraio, il mese della festa degli innamorati, l'offerta di Netflix si arricchisce di una comedy che dimostra quanto le questioni del cuore possono rendere ciechi. In Santa Clarita Diet, disponibile dal 3 febbraio, Timothy Olyphant interpreta un padre di famiglia chiamato alla più improbabile delle complicità quando sua moglie Sheila, come lui un agente immobiliare sfibrato da una vita monotona nei sobborghi di Los Angeles, inizia a seguire una dieta dagli effetti sorprendentemente benefici. Sheila, ritratta dalla vincitrice del Golden Globe Drew Barrymore, si è trasformata infatti in uno zombie che si nutre di carne umana. Un drastico cambiamento che spinge tutta la famiglia lungo un dissacrante percorso di morte e distruzione.

In attesa di un più ricco marzo, il resto dell'offerta per gli appassionati di serie tv include la comedy con Greg Poehler (fratello di Amy Poehler) You Me Her. In tempo per San Valentino, la serie racconta di una coppia di periferia che si avventura in una relazione a tre. You Me Her, disponibile dal 10 febbraio, è la prima produzione televisiva ad affrontare il tema delle relazioni poliamorose.

Qui di seguito l'elenco completo delle novità previste per il prossimo mese, che ricordiamo torneremo ad aggiornare conseguentemente a eventuali aggiunte dell'ultima ora non segnalate.

PRIME VISIONI

3/2 - Santa Clarita Diet, Stagione 1

10/2 - You Me Her, Stagione 1

14/2 - Project Mc2, Speciale San Valentino

14/2 - White Nights, Stagione 1

24/2 - The Sound of Your Heart, Stagione 1

ALTRE SERIE

1/2 - Suits, Stagione 5

1/2 - Teen Wolf, Stagione 5

ANIME

10/2 - Cyborg 009: Call of Justice, Stagione 1

17/2 - The Seven Deadly Sins, Stagione 1

PER I PIÙ PICCOLI

1/2 - I racconti di paura di Masha, Stagione 1 Episodi 7-8

1/2 - My Little Pony Equestria Girls: Legend of Everfree

1/2 - Ratchet & Clank

22/2 - Transformers: Robots in Disguise, Stagione 3

24/2 - Legends Quest, Stagione 1

PROSEGUONO

Shadowhunters, Stagione 2