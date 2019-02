Netflix chiude con Marvel: Cancellate anche Jessica Jones e The Punisher

La collaborazione tra Netflix e Marvel Television è storia passata. I timori dei numerosi fan della Casa delle Idee che negli ultimi anni si erano appassionati alle vicende dei suoi supereroi narrate dal servizio di video in streaming si sono purtroppo realizzati quando poche ore fa quest'ultimo ha annunciato le cancellazioni di Jessica Jones e The Punisher, in aggiunta a quelle decise precedentemente di Daredevil, Luke Cage e Iron Fist, mettendo così la parola fine sulla fruttuosa partnership con lo studio di produzione avviata nel 2013.

Jessica Jones era stata rinnovata precedentemente per una terza stagione, già completata, che Netflix proporrà regolarmente in data da decidersi. La serie tv incentrata su Frank Castle, i cui nuovi episodi erano stati diffusi lo scorso gennaio, si ferma invece dopo due stagioni. Con un comunicato, Netflix ha dichiarato: "The Punisher non tornerà su Netflix per una terza stagione. Lo showrunner Steve Lightfoot, la squadra formidabile e il cast eccezionale, incluso Jon Bernthal, hanno realizzato una serie acclamata e avvincente per i fan, e siamo orgogliosi di mostrare il loro lavoro su Netflix negli anni a venire. Inoltre, rivedendo la nostra offerta Marvel, abbiamo deciso che l'imminente terza stagione sarà anche la stagione conclusiva di Jessica Jones. Siamo grati alla showrunner Melissa Rosenberg, alla star Krysten Ritter e all'intero cast e alla troupe per le tre incredibili stagioni di questa serie rivoluzionaria premiata ai Peabody Awards, tra i molti altri. Siamo grati a Marvel per i cinque anni di proficua collaborazione e ringraziamo i fan che con passione hanno seguito queste serie sin dall'inizio".

Che i rapporti tra Netflix e Marvel si fossero raffreddati era stato chiaro fin da subito, giacché il grande seguito di tutte queste serie, di Daredevil in particolare, non dava alito ad altre possibili spiegazioni se non quella dei costi di produzione non più sostenibili. Tuttavia, ha preso sempre più corpo l'ipotesi secondo la quale tutto ciò sia una mossa della Marvel per portare questi personaggi sul nuovo servizio di video in streaming Disney+, in diretta concorrenza con Netflix. Mentre diverse voci autorevoli hanno liberato lo studio da qualsiasi sospetto, in base a una clausola presente nell'accordo, nulla potrà avvenire in ogni caso prima del 2020, ovvero prima che siano trascorsi due anni dalla cancellazione/conclusione delle suddette serie ad eccezione di The Punisher.

In una precedente dichiarazione, il presidente di Marvel Television Jeph Loeb aveva detto: "Il nostro partner potrà anche aver deciso di non continuare a raccontare le storie di questi personaggi straordinari... ma sapete che Marvel è meglio di così. Come il papà di Matthew Murdock disse una volta, 'Un uomo non si misura da come viene messo al tappeto, ma da come si rialza'. Ci risentiremo...!".