NCIS non finirà "molto presto": Ecco chi lo ha detto e perché

Alla vigilia di un traguardo importante per il franchise, scopriamo cosa il futuro ha in serbo per NCIS e il recente spin-off NCIS: Sydney.

A un passo da un traguardo incredibile, quello dei 1,000 episodi complessivi, il futuro del franchise NCIS e in particolare quello della sua serie principale sembra più roseo che mai. La presidente di CBS Entertainment Amy Reisenbach ha detto infatti a Deadline che, mentre NCIS si prepara al debutto della sua ventunesima stagione il 12 febbraio, "non vedo un suo rallentamento molto presto".

NCIS: La serie tv andrà avanti ancora per molto

"È un cast fantastico con un team di sceneggiatori fantastico che sono lì da molto tempo", ha osservato Reisenbach. "Perciò, finché vorranno andare avanti, saremo entusiasti di stare sul treno di NCIS... Speriamo di continuare per un bel po'".

Chiaramente, buona parte di questa fiducia deriva dai numeri ancora ottimi della serie. La scorsa stagione, NCIS è stata vista negli Stati Uniti da una media settimanale di 9,9 milioni di spettatori, più di qualsiasi altra serie drammatica in tv e più di qualsiasi altro programma di intrattenimento. Fiducia che si sta traducendo anche in un'espansione del franchise, come dimostrano il recente primo spin-off internazionale NCIS: Sydney e l'ancora più recente ordine del prequel NCIS: Origins incentrato su un giovane Leroy Jethro Gibbs.

A proposito della serie ambientata in Australia, che ha da poco concluso la programmazione del ciclo inaugurale (non in Italia, dove prosegue in streaming su Paramount+ ogni giovedì), Reisenbach ha promesso che "presto" arriveranno notizie sull'eventuale ma molto probabile realizzazione di una seconda stagione. "Siamo entusiasti di come si sia comportata NCIS: Sydney", ha riconosciuto la dirigente. "Non è solo una vittoria per CBS, è una vittoria per tutta Paramount, per Paramount+, per Paramount International... Mi sento davvero positiva e presto arriveranno novità".

Attualmente il franchise include anche NCIS: Hawai'i, della quale sta per partire la stagione 3, mentre per NCIS: Origins bisognerà attendere la stagione televisiva 2024-25. "NCIS: Origins è molto diversa da qualsiasi altra serie NCIS", ha anticipato Reisenbach. "È un po' più spigolosa e grintosa e contiene un elemento serializzato di cui siamo davvero entusiasti".