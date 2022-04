NCIS, NCIS: Los Angeles e NCIS: Hawai'i rinnovate per un'altra stagione

News Serie TV

NCIS continua con la stagione 20. I due spin-off con le stagioni 14 e 2.

Buone notizie per i fan delle serie sul Naval Criminal Investigative Service. La rete americana CBS ha annunciato il rinnovo di NCIS, per una ventesima stagione, e degli spin-off NCIS: Los Angeles e NCIS: Hawai'i, rispettivamente per una quattordicesima e seconda stagione.

Tutto piuttosto scontato, anche se i due principali show del franchise hanno sofferto un ulteriore sgretolamento delle medie d'ascolto quest'anno. NCIS in particolare sta attirando mediamente 7,42 milioni di spettatori ogni settimana, con un rating nel target demografico 18-49 dello 0.6, in calo rispetto alla stagione precedente del 21 e 27 percento. Da notare però come la situazione migliori tenendo conto degli ascolti in differita, segno che a essere cambiate sono soprattutto le abitudini dei telespettatori: 11,2 milioni e l'1.0 di rating, al primo posto tra tutte le serie drammatiche in onda su CBS.

"NCIS, una delle serie più popolari e longeve al mondo, e la più amata dai fan NCIS: Los Angeles hanno avuto un enorme successo nella programmazione di CBS per anni", ha dichiarato il presidente di CBS Entertainment Kelly Kahl in un comunicato. "Con la nuova, vincente aggiunta di NCIS: Hawai'i, siamo riusciti a espandere la forza di questo formidabile franchise attraverso il nostro palinsesto. Non potremmo essere più felici di far tornare tutti e tre i cast di talento e i team creativi per portare altre avvincenti storie di NCIS agli spettatori negli Stati Uniti e in tutto il mondo".