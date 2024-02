NCIS: Ecco perché Mark Harmon non è tornato per l'omaggio a Ducky

News Serie TV

Gli showrunner della serie spiegano qual è stato il ragionamento dietro il cammeo (e quello mancato) nell'episodio dedicato al ricordo di David McCallum e del suo amato personaggio.

Una vecchia Polaroid è tutto quello che i fan di NCIS hanno potuto o potranno vedere di Leroy Jethro Gibbs nell'episodio della stagione 21 con cui il procedurale ha reso omaggio al defunto David McCallum e al suo amato personaggio, Donald 'Ducky' Mallard. Perché Mark Harmon non ha ripreso il suo ruolo dopo la sua uscita di scena nell'ottobre del 2021? In molti pensavano che l'attore non fosse disponibile, che altri impegni lo avevano tenuto lontano da set. La verità, invece, è un'altra, come gli showrunner della serie hanno spiegato a TVLine.

NCIS: Perché Mark Harmon non è tornato per l'addio a Ducky?

A dispetto di quello che si potrebbe pensare, l'idea iniziale era di fare in modo che a tornare per il funerale di Ducky fossero tutti gli ex colleghi dell'NCIS. Ma quando ciò si è rivelato estremamente impraticabile e logisticamente improbabile, i produttori si sono concentrati su un singolo cammeo, ricco di significato ma che alleggerisse anche un momento molto triste. Com'è ormai noto, Michael Weatherly ha ripreso il ruolo dell'agente speciale Tony DiNozzo per la prima volta dal maggio del 2016, condividendo un momento molto toccante con Jimmy Palmer (Brian Dietzen), il pupillo del Dott. Mallard.

"In un mondo perfetto, quello che avevamo immaginato la prima volta era ciò che il Marvel Cinematic Universe ha fatto quando Tony Stark è morto... il nostro pensiero originale era: 'Possiamo coinvolgere tutti?'", ha raccontato Steven D. Binder. Ma avere tutti si è rivelato velocemente al di sopra e al di là del budget molto lontano da quello dei film Marvel che la produzione di NCIS aveva a disposizione. Inoltre, c'erano problemi insormontabili rispetto alla disponibilità degli attori e ai loro altri impegni.

"Abbiamo pensato molto a chi Ducky fosse maggiormente connesso, che in un certo senso sarebbe Gibbs", ha spiegato Binder. "Ma era Jimmy ad esserlo, perciò si trattava di [vedere] con chi Jimmy avrebbe potuto connettersi, e anche portare un po' di leggerezza... e quello era Michael Weatherly. È stato davvero un gioco da ragazzi". David J. North ha aggiunto: "È di nuovo DiNozzo, non c'è nulla di arrugginito... Non appena è entrato nel laboratorio, ho pensato: 'DiNozzo è tornato'". E tornando al discorso di Harmon e del suo Gibbs, Binder ha detto: "Naturalmente la porta è sempre aperta. [Ma] quando lo riporteremo indietro, non lo faremo per due minuti" alla maniera del cammeo di Weatherly. "Deve essere qualcosa di speciale".