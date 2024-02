NCIS, parla l'attore tornato a sorpresa per il tributo a Ducky: Rimarrà nella serie?

News Serie TV

Il secondo episodio della stagione 21 ha visto Michael Weatherly riprendere il ruolo dell'agente speciale Tony DiNozzo.

L'episodio della stagione 21 con cui questa settimana NCIS ha detto addio e ha omaggiato il defunto David McCallum, interprete per venti anni e oltre 250 episodi del Dott. Donald 'Ducky' Mallard, uno dei personaggi più amati del procedurale, è stato reso ancora più emozionante da un ritorno a sorpresa, quello di Michael Weatherly, che ha ripreso il ruolo di Tony DiNozzo da lui interpretato l'ultima volta nel maggio del 2016. "Tornare in NCIS è stato fantastico", ha scritto l'attore su X il giorno dopo. Ma come si è riavvicinato alla serie e quante possibilità ci sono di vederlo anche nei prossimi episodi?

NCIS: Il ritorno di Michael Weatherly nella serie tv

"Vedere tutti dietro la macchina da presa è stato come aprire uno scrigno del tesoro", ha continuato Weatherly nel suo messaggio. "Un gioiello meraviglioso e splendente era [la star della conclusa NCIS: Los Angeles] Daniela Ruah", che si trovava sul set in vista delle riprese di un prossimo episodio della serie. "Ducky avrebbe adorato tutti quei sorrisi!".

In The Stories We Leave Behind, poco prima della fine, i colleghi hanno concesso a Jimmy Palmer, il pupillo di Ducky interpretato da Brian Dietzen (anche sceneggiatore dell'episodio con il produttore esecutivo Scott Williams), un momento da solo nel laboratorio. Ma, qualche istante dopo, è stato raggiunto dall'agente speciale DiNozzo. Dopo aver regalato a Jimmy un papillon simile a quelli indossati dal Dott. Mallard, preso durante il suo viaggio verso gli Stati Uniti, Tony gli ha assicurato che, quando moriamo, non ci lasciamo dietro solo delle storie, ma anche le persone le cui vite sono state toccate da noi. Aggiungendo: "Aveva in te un buon amico".

"DiNozzo non era lì solo per onorare la perdita di Ducky; lo era anche per il suo amico", ha spiegato Dietzen a TVLine. L'attore ha raccontato inoltre quanto sia stato "meraviglioso" per Jimmy sentire quella "voce familiare" spezzare la sua solitudine mentre era voltato dall'altra parte. Vedere Tony allacciare il caratteristico papillon di Ducky al collo del suo amico prima del funerale è stato un momento dolce che ha ricordato quanto manchino i modi attenti e spiritosi di Tony. Dunque, non si può biasimare quei fan che ora sperano in un suo ritorno più duraturo nello show.

Ma quante possibilità ci sono che ciò accada davvero? Per ora nessuna, a quanto pare. A USA Today, Dietzen ha detto infatti che Michael "era entusiasta di dare una mano a quello che era, essenzialmente, un flashback dal vivo. È stato un riconoscimento alle precedenti interazioni della squadra dell'NCIS, poiché anche Michael era un membro del cast originario. Ma non ci sono piani per un ritorno".