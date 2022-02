NCIS diventa internazionale: Paramount+ ordina lo spin-off NCIS: Sydney

News Serie TV

Sarà la prima serie del franchise ambientata fuori dagli Stati Uniti, in Australia.

Il mega-franchise di successo NCIS lascia gli Stati Uniti e sbarca in Australia! Pochi mesi dopo il debutto su CBS di NCIS: Hawai'i, il servizio streaming Paramount+ ha colto l'importante occasione del suo ultimo Investor Day per annunciare l'ordine di un nuovo spin-off, NCIS: Sydney, in tv dal 2023.

NCIS: Sydney, i primi dettagli del nuovo spin-off

Quinta serie del franchise dopo l'originale NCIS e NCIS: Los Angeles, tutt'ora in onda con la nuova NCIS: Hawai'i, e dopo la conclusa NCIS: New Orleans, NCIS: Sydney porta la firma dell'ideatore dello spin-off ambientato nella metropoli californiana, Shane Brennan, originario dell'Australia. Prima interazione internazionale per NCIS, la serie presenterà storie locali, coinvolgerà attori e produttori locali e sarà girata chiaramente a Sydney. Si è appreso inoltre che NCIS: Sydney è stata sviluppata specificamente per Paramount+ Australia, ma avrà il potenziale per interessare il pubblico di tutto il mondo.

NCIS è solo l'ultimo procedurale di CBS a trovare nuovo terreno fertile a Paramount+. Come annunciato precedentemente, la piattaforma sta lavorando allo sviluppo di un revival di Criminal Minds con il cast originale e ha salvato dalla cancellazione SEAL Team, producendone una quinta e ora una sesta stagione, oltre a un film tv annunciato anch'esso all'Investor Day di cui vi parliamo in un'altra notizia.