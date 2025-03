Natalie Dormer sarà Sarah Ferguson in The Lady, Ken Jeong in una comedy della FOX e altre news in breve

News Serie TV

Inoltre, Greg Kinnear in Margo's Got Money Troubles, FOX sviluppa Almost Paradise e Dane DeHaan nel cast di Neuromancer.

The Lady, la nuova serie di ITV e BritBox prodotta dallo studio dietro la pluripremiata The Crown Left Bank Pictures, ha trovato la sua Sarah Ferguson. A interpretare la Duchessa di York sarà Natalie Dormer, attrice nota per i suoi trascorsi ne Il Trono di Spade. Al cast si sono uniti anche Mia McKenna-Bruce (Vampire Academy) e Ed Speelers (YOU).

Il drama di quattro episodi porta in tv la storia di Jane Andrews, l'ex cameriera personale della Ferguson condannata per omicidio. Muovendosi tra i circoli sociali più alti della Gran Bretagna, la donna riuscì a guadagnarsi un posto negli ambienti reali, perdendo poi il lavoro con la Duchessa dopo nove anni di servizio. Ancora sconvolta dalla sua caduta in disgrazia, Jane incontrò il carismatico uomo d'affari Thomas Cressman e se ne innamorò perdutamente. Presto nella loro storia d'amore, sulla quale lei aveva riposto tutte le sue speranze, iniziarono a formarsi delle crepe, con conseguenze disastrose.

McKenna-Bruce ha ottenuto il ruolo di Jane Andrews, mentre Speelers vestirà i panni del suo compagno, Thomas Cressman. Altri ruoli sono stati affidati a Philip Glenister (Belgravia), Claire Skinner (Bridget Jones - Un amore di ragazzo), Laura Aikman (Joan), Ophelia Lovibond (Trying), Mark Stanley (Happy Valley), Daniel Ryan (The Bay) e Sean Teale (Doctor Odyssey).

Ken Jeong sulla FOX con una nuova comedy?

In attesa di rivederlo nei panni di Ben Chang nel film sequel di Community, Ken Jeong ha unito le forze con FOX per lo sviluppo di una comedy da lui stesso interpretata ispirata dai primi anni di carriera congressuale della senatrice Barbara Boxer. How Can We Help è descritta come una serie corale ambientata nel mondo della politica. Jeong interpreterà il neoeletto membro del Congresso Jimmy Choi, un magnate delle pulizie che entra in carica in rappresentanza del 10° distretto di Boston. Qui crea ogni genere di pasticcio per il suo intrepido staff, nessuno dei cui membri ha votato per lui. La potenziale serie porta le firme dello showrunner di Friends Adam Chase e del co-ideatore di Royal Pains Andrew Lenchewski.

La sitcom Almost Paradise in sviluppo alla FOX

FOX sta collaborando anche con il veterano della commedia Danny Zuker (Modern Family) allo sviluppo di Almost Paradise, sitcom descritta come un incrocio tra Laguna blu e L'isola di Gilligan. La storia ruota attorno a una normale coppia sposata (interpretata potenzialmente da David Spade e Brooke Shields) che affronta tutte le normali sfide quotidiane di essere bloccata su un'isola deserta per decenni.

Greg Kinnear in Margo's Got Money Troubles

Reduce da due stagioni in Shining Vale, il candidato all'Oscar per Qualcosa è cambiato Greg Kinnear è stato scelto da Apple TV+ per uno dei ruoli principali in Margo's Got Money Troubles, drama di David E. Kelley (Ally McBeal, Big Little Lies, The Practice) interpretato da Nicole Kidman, Michelle Pfeiffer e Elle Fanning. Quest'ultima interpreta Margo Millet (Fanning), figlia di una cameriera di Hooters (Pfeiffer) e di un ex wrestler professionista (Nick Offerman), la quale rimane incinta dopo una breve relazione con un professore dello junior college da lei frequentato. Sola con un bambino, disoccupata e sull'orlo dello sfratto, Margo decide di aprire un profilo OnlyFans mentre si riavvicina al padre estraniato. Secondo Deadline, Kinnear vestirà i panni di Kenny, il fidanzato religioso di Shyanne, la madre di Margo.

Il thriller di Netflix Legends arruola Tom Burke, Steve Coogan e Hayley Squires

Tom Burke (Progetto Lazarus), Steve Coogan (Philomena) e Hayley Squires (Il serpente dell'Essex) reciteranno in Legends, prossimo thriller di Netflix ispirato da una delle indagini criminali più incredibili mai condotte, quella di un gruppo di dipendenti della dogana britannica incaricato di infiltrarsi in alcune delle gang di narcotrafficanti più pericolose del paese. Al cast si sono uniti anche Aml Ameen (Un uomo vero), Jasmine Blackborow (Maria Antonietta), Douglas Hodge (The Great), Tom Hughes (Those About to Die), Johnny Harris (Un gentiluomo a Mosca), Gerald Kyd (The Swarm) e Charlotte Ritchie (Grantchester).

Un nuovo ruolo per la star di Succession J. Smith-Cameron

Candidata a due Emmy per il suo ruolo in Succession, J. Smith-Cameron si è unita al cast del crime drama senza titolo di Hulu basato sull'inquietante storia della potente e influente famiglia Murdaugh, accusata di essere coinvolta in una serie di crimini - dalla truffa all'omicidio - nella Carolina del Sud. Per Variety, Smith-Cameron, che raggiunge Patricia Arquette e Jason Clarke, interpreterà Marian Proctor, l'elegante sorella maggiore di Maggie Murdaugh (Arquette), la cui vita a Charleston funge da contrasto all'esistenza rurale di Maggie a Hampton.

Neuromancer affida un ruolo a Dane DeHaan

Visto recentemente in American Primeval, Dane DeHaan ha ottenuto un ruolo ricorrente, Peter Riviera, in Neuromancer, serie di fantascienza basata sul romanzo di William Gibson Neuromante, con Callum Turner nei panni di Case, un hacker di alto livello ma danneggiato che si ritrova coinvolto in una rete di spionaggio digitale e criminalità ad alto rischio con la sua compagna, Molly (Briana Middleton), un'assassina dagli occhi lucenti, che mira a mettere a segno una rapina a una dinastia aziendale con segreti indicibili.