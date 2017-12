Narcos azzera il cast nella stagione 4: Fuori Pedro Pascal, dentro Michael Peña e Diego Luna

Nuova rivoluzione nel cast dell'acclamano crime drama di Netflix Narcos, ma questa volta i fan potrebbero non esserne del tutto entusiasti. Alla luce di una quarta stagione ambientata non più in Colombia ma in Messico, Netflix ha confermato che Pedro Pascal non manterrà il ruolo di protagonista nei prossimi episodi, sostituito da due nuovi attori, Michael Peña e Diego Luna, conosciuti per i loro precedenti in Ant-Man e Rogue One: A Star Wars Story.

Mentre un video pubblicato dal servizio di video in streaming sui propri profili social conferma le nuove aggiunte al cast, al momento non è chiaro se Pascal sarà estromesso completamente dalla quarta stagione o apparirà almeno in una manciata di episodi in qualità di guest star. L'attore ha interpretato l'agente della DEA Javier Peña, coinvolto nella caccia al narcotrafficante Pablo Escobar nelle prime due stagioni e ai signori del Cartello di Cali nella terza.

Attesa su Netflix per il prossimo anno, la quarta stagione sarà ambientata in Messico tra la fine degli Anni '70 e gli Anni '80 e si concentrerà sul Cartello di Guadalajara. Nulla è stato rivelato per ora a proposito dei personaggi affidati a Peña e Luna.