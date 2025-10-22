News Serie TV

Carolina Crescentini interpreta Adelina Tattilo, editrice della più nota rivista erotica italiana, in Mrs Playmen, serie Netflix presentata in anteprima alla Festa del cinema di Roma: il trailer ufficiale.

Netflix ha diffuso il trailer ufficiale di Mrs Playmen, la nuova serie originale in 7 episodi prodotta da Aurora TV, che sarà disponibile in streaming a partire dal 12 novembre. Presentata oggi in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, la serie racconta la vita rivoluzionaria di Adelina Tattilo, interpretata da Carolina Crescentini, fondatrice e direttrice della più famosa rivista erotica italiana, Playmen.

<a href="https://www.comingsoon.it/serietv/mrs-playmen/3796/video/?vid=48192" title="Mrs Playmen: Il Trailer Ufficiale della serie Netflix con Carolina Crescentini - HD">Mrs Playmen: Il Trailer Ufficiale della serie Netflix con Carolina Crescentini - HD</a>

La trama di Mrs Playmen

Adelina Tattilo è una donna visionaria e controcorrente, capace di sfidare la morale dominante nell'Italia conservatrice degli anni Settanta. Mrs Playmen ci porta proprio nella Roma di quegli anni, in un periodo di fermento sociale, politico e culturale. Tattilo, una figura realmente esistita, da semplice moglie e madre si trasforma in un'imprenditrice pionieristica. Dopo l'abbandono del marito, si ritrova sola a gestire un impero editoriale in crisi. Invece di arrendersi, lo rivoluziona: Playmen diventa una rivista sofisticata, provocatoria, dove l'erotismo si fonde con cultura, politica e costume. Sfidando il maschilismo radicato dell’epoca, riunisce attorno a sé un team di intellettuali brillanti, creativi audaci e fotografi visionari. Insieme, abbattono tabù, provocano l'establishment e accendono una rivoluzione culturale, numero dopo numero, scandalo dopo scandalo.

Il cast: Carolina Crescentini è Adelina Tattilo

Affiancano la protagonista Carolina Crescentini Filippo Nigro nel ruolo di Chartroux, Giuseppe Maggio (Luigi Poggi), Francesca Colucci (Elsa), Domenico Diele (Andrea De Cesari), Francesco Colella (Saro Balsamo), Lidia Vitale (Lella) e Giampiero Judica (Don Rocco). La serie è diretta da Riccardo Donna e scritta da Mario Ruggeri, head writer, insieme agli autori Eleonora Cimpanelli, Chiara Laudani, Sergio Leszczynski e Alessandro Sermoneta.