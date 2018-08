Mr. Robot si concluderà con la stagione 4

Mr. Robot ha gli episodi contati. USA ha annunciato via The Hollywood Reporter che gli episodi della prossima, quarta stagione (si vocifera quattro in più rispetto agli otto ordinati inizialmente) concluderanno nel 2019 le storie di Elliot Alderson (interpretato da Rami Malek) e degli altri personaggi creati da Sam Esmail.

"Quando creai il mondo di Mr. Robot, pensai che sarebbe stata una serie di nicchia con un piccolo seguito", ha commentato l'ideatore. "Negli ultimi tre anni è diventata molto di più, e sono continuamente onorato dei riconoscimenti allo show e del cast e della troupe straordinari che hanno lavorato instancabilmente per portare la mia visione alla vita. Sin dal primo giorno, procedevo verso una sua conclusione, e lavorando alla prossima stagione, ho capito che il momento era arrivato. Tutti i membri del team creativo, incluse le persone straordinarie a USA e Universal Cable Productions, non volevano dirle addio, ma abbiamo fin troppo rispetto per il viaggio di Elliot da superare il suo inevitabile finale. Pertanto, la stagione 4 sarà il capitolo conclusivo della storia di Mr. Robot. Ai fan della serie: grazie per questi tre anni, non vedo l'ora di condividere quest'emozionante stagione finale con voi".

Mr. Robot è stata uno dei maggiori successi della tv via cavo degli ultimi anni, soprattutto tra i critici, vincendo due Emmy e altrettanti Golden Globe, in quest'ultimo caso anche come migliore serie drammatica. Il pubblico, al contrario, è stato più inclemente. Partita con una media di 1,4 milioni di spettatori e lo 0.5 di rating nel target demografico 18-49, quest'anno la serie è stata seguita solo da 530,000 spettatori, con un rating dello 0.2. E questo potrebbe aver contribuito alla decisione di chiuderla.