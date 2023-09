Mr. & Mrs. Smith posticipata al 2024 da Prime Video: Ecco i protagonisti in una nuova foto

News Serie TV

La serie, una rivisitazione dell'omonimo film del 2005, vede protagonisti Donald Glover e Maya Erskine nei ruoli che furono di Brad Pitt e Angelina Jolie.

Per conoscere Mr. & Mrs. Smith dovremo aspettare ancora qualche mese. Prime Video fa sapere che la serie basata sull'omonimo film, in un primo momento annunciata per il prossimo novembre, debutterà invece nei primi mesi del 2024. Per l'occasione, ha diffuso una nuova foto che ritrae i protagonisti Donald Glover e Maya Erskine.

La trama e il cast di Mr. & Mrs. Smith

Co-ideata da Glover (Atlanta, Sciame) e Francesca Sloane, Mr. & Mrs. Smith è una rivisitazione del famoso film del 2005 con Brad Pitt e Angelina Jolie e segue John (Glover) e Jane (Erskine), due coniugi che, assunti da una misteriosa agenzia, si avventurano nel mondo dello spionaggio mentre navigano (o imparano a farlo) nelle acque del loro matrimonio e della reciproca intimità. Ogni episodio li segue in una nuova missione e in una nuova tappa della loro relazione. Quando però i nodi iniziano a venire al pettine dovranno lottare per rimanere insieme, perché in questo matrimonio il divorzio non è un'opzione.

Il resto del cast finora noto comprendeJohn Turturro (Scissione, Il complotto contro l'America, Il Nome della Rosa), il nominato all'Emmy Paul Dano (Escape at Dannemora) e la vincitrice dell'Emmy Michaela Coel (I May Destroy You).

Il motivo dello slittamento dell'uscita

Lo scorso luglio, in occasione del Prime Day, Prime Video aveva fissato l'appuntamento con la serie per il mese di novembre. Lo spostamento della data d'uscita, probabilmente, è dovuto agli scioperi di sceneggiatori e attori che stanno paralizzando Hollywood. Le regole delle agitazioni, infatti, stabiliscono che gli attori non possano promuovere i propri progetti, una possibilità a cui evidentemente il servizio di video in streaming di Amazon non ha voluto rinunciare.