Mr. & Mrs. Smith, ci sarà una seconda stagione? Ecco come la pensa la co-ideatrice

News Serie TV

Basata sul film omonimo con Brad Pitt e Angelina Jolie, la serie è disponibile in streaming su Prime Video con tutti gli episodi.

Mr. & Mrs. Smith, la nuova serie tv di Prime Video basata sull'omonimo film del 2005, ha concluso il suo ciclo inaugurale con il botto, letteralmente. Un finale aperto (nel gergo televisivo, cliffhanger) che ha lasciato gli spettatori con la domanda se ci sarà una seconda stagione. Amazon non si è ancora espressa. Immaginiamo che bisognerà attendere i primi numeri delle visualizzazioni prima di poter affrontare l'argomento. Nel frattempo, la co-ideatrice e showrunner Francesca Sloane ha detto a Entertainment Weekly che la storia è tutt'altro che finita e che l'action dramedy con Donald Glover e Maya Erskine "ha altre gambe per andare avanti, questo è certo".

Mr. & Mrs. Smith: Cosa è successo nella stagione 1

Glover e Erskine interpretano John e Jane Smith, due perfetti sconosciuti che si uniscono a una misteriosa agenzia di spionaggio, diventano subito due novelli sposi, dopo varie missioni finiscono con l'innamorarsi davvero l'uno dell'altra, ma alla fine si separano e cercano di uccidersi a vicenda. Un ottovolante terminato nell'ottavo episodio con un siero della verità allucinatorio che li ha aiutati a tornare insieme, sia come coniugi che come squadra di spie che combatte un'altra coppia Smith incaricata di eliminarli. Ma John viene colpito e si ritrova in fin di vita. Chiede a Jane di ucciderlo per permetterle di fuggire, ma lei si rifiuta di farlo. A Jane è rimasto un solo proiettile nel caricatore e quando apre la porta del caveau in cui si sono rinchiusi, braccati dall'agente che vuole eliminarli, si sentono alcuni colpi senza capire chi abbia sparato a chi e con quali conseguenze.

Jane ha ucciso gli intrusi e ha salvato John portandolo in ospedale? John muore a causa delle ferite? O sono morti entrambi? Questo è qualcosa che Francesca Sloane vorrebbe esplorare in una seconda stagione di Mr. & Mrs. Smith. "Penso che ci siano sicuramente altre storie da raccontare", ha detto. "E penso che riteniamo che questa sia una storia pienamente soddisfacente se dovesse essere l'unica. Ma ha sicuramente altre gambe per andare avanti, questo è certo".

"L'intera stagione tenta di sovvertire il genere pur essendo molto soddisfacente per le persone che amano il film, e penso che le persone che amano il film saranno incredibilmente soddisfatte del modo in cui si chiude il nostro finale", ha aggiunto la showrunner parlando del modo in cui la serie si differenzia dalla storia originale. "Sento che lo abbiamo eguagliato in termini di gloriosità, ma ho anche la sensazione che coloro che non hanno mai sentito parlare dell'originale Mr. & Mrs. Smith la guarderanno e penseranno che sia una storia d'amore completa, emozionante, soprattutto con un finale davvero interessante. E penso che questo farà parlare molto le persone".