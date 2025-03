Miss Austen: Il trailer ufficiale della serie che racconta i segreti delle sorelle Cassandra e Jane Austen

News Serie TV

Basata sull'omonimo romanzo bestseller di Gill Hornby, Miss Austen debutterà negli Stati Uniti il 4 maggio: ecco il trailer ufficiale e tutte le anticipazioni.

Nel 2025, in occasione del 250° anniversario della nascita di Jane Austen, i fan dell'amata scrittrice potranno scoprire un nuovo capitolo della sua vita attraverso la serie tv Miss Austen. La nuova produzione, basata sull’omonimo romanzo bestseller di Gill Hornby, racconta un lato inedito delle sorelle Austen, concentrandosi sulla figura di Cassandra, la sorella maggiore di Jane, e sul mistero legato ad alcunee lettere private della celebre autrice. La serie è stata prodotta da PBS Masterpiece e debutterà negli Stati Uniti il 4 maggio 2025, mentre in Italia non ha ancora una collocazione. Intanto guardate il qui sotto il trailer ufficiale diffuso da PBS.

La trama di Miss Austenn: il mistero delle lettere perdute

Miss Austen ci porta nel 1830, tredici anni dopo la morte di Jane Austen (1817), e ci svela il dramma che ha accompagnato la vita di Cassandra. La serie esplora la relazione fraterna tra le due sorelle attraverso una narrazione che si sviluppa su due linee temporali: il presente del 1830 e i ricordi di Cassandra della sua giovinezza insieme alla sorella. Al centro della trama c'è un grande mistero: il motivo per cui Cassandra abbia bruciato le lettere private di Jane dopo la sua morte, lettere che avrebbero potuto compromettere la reputazione dell'autrice.

Nel contesto di questo enigma, Cassandra (interpretata da Keeley Hawes) parte per un viaggio che la porta dalla sua amica Isabella (Rose Leslie), che sta per perdere la propria casa, ma il suo vero intento è quello di cercare queste lettere nascoste che potrebbero distruggere l'immagine pubblica della sorella. La scoperta delle lettere spinge Cassandra a rivivere i suoi ricordi d’infanzia, rivelando un’intima storia di famiglia fatta di amori giovanili, conflitti e sogni infranti. Attraverso i flashback, la serie ci dà anche l'opportunità di scoprire il lato più personale della vita di Jane e Cassandra, rivelando dettagli che hanno ispirato le sue opere più celebri.

I protagonisti e il cast

Nel ruolo di Cassandra Austen c'è Keeley Hawes (Bodyguard). Al suo fianco, Rose Leslie, nota per il suo ruolo ne Il Trono di Spade, interpreta Isabella, l’amica di Cassandra, mentre la giovane Cassandra, chiamata Cassy, è interpretata da Synnøve Karlsen. Inoltre recitano nella serie Alfred Enoch, Max Irons, Phyllis Logan e Madeleine Walker. Altri membri del cast sono Calam Lynch nel ruolo di Tom Fowle, Jessica Hynes, Kevin McNally, Mirren Mack e Liv Hill. Due piccole curiosità: Miss Austen riunisce anche due ex protagoniste di Downton Abbey, Phyllis Logan e Rose Leslie che hanno già lavorato insieme nella celebre serie in costume; un altro curioso dettaglio riguarda Keeley Hawes, che è sposata con Matthew Macfadyen, celebre per il ruolo di Mr. Darcy nell’adattamento del 2005 di Orgoglio e pregiudizio, altro adattamento di un'opera di Austen.