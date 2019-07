Mindhunter: Il primo trailer della stagione 2 introduce Charles Manson e altri noti serial killer

News Serie TV

Il thriller psicologico tornerà sul servizio di video in streaming il 16 agosto.

Netflix ha rilasciato il primo trailer della stagione 2 di Mindhunter, l'apprezzato crime thriller d'ambientazione storica prodotto da David Fincher. Disponibile in streaming dal 16 agosto, il nuovo ciclo di episodi vedrà gli agenti dell'FBI Holden Ford e Bill Tench (interpretati da Jonathan Groff e Holt McCallany) affrontare il terribile caso degli infanticidi di Atlanta (o almeno così sembrerebbe), nonché serial killer assai noti alle cronache come Charles Manson, David Berkowitz e un mascherato Dennis Rader, questi ultimi due meglio conosciuto come il Figlio di Sam e lo Strangolatore BTK.

La clip mostra gli agenti Ford e Tench ancora insieme mentre si confrontano con l'assassino Ed Kemper (Cameron Britton) e la sua mente nel tentativo di comprendere e fermare un altro serial killer. "Ha una travolgente vita immaginaria, fantasie di ciò che ha fatto, di ciò che vuole fare. I suoi sogni lo consumeranno. Presto, il mondo reale non sarà nemmeno paragonabile", dice Kemper. "Come possiamo catturare una fantasia?", gli chiede dunque Tench. "Se è bravo, non potete", risponde il criminale.