Mindhunter 2: Ed Kemper e Cameron Britton, il video confronto da brividi

Quando finzione e realtà combaciano quasi alla perfezione.

Dopo Charles Manson, vediamo un nuovo sbalorditivo confronto tra Mindhunter e la realtà, grazie ad un altro video realizzato da un utente su YouTube, che ha affiancato le vere interviste con Edmund Kemper a quelle recitate nella serie da Cameron Britton.

Se già non avevamo dubbi sulla bravura di Britton, con questa clip diventa evidente anche con quanta meticolosità siano stati scritti i dialoghi del crime drama. Molte delle frasi dette proprio da Kemper, infatti, sono state riportate nella sceneggiatura della serie, come il racconto del momento in cui la sua furia omicida è scattata vedendo una giovane coppia felice salire le scale del suo palazzo.

In un altro video condiviso da Netflix, Britton ha spiegato come ha lavorato sull'interpretazione. "All'inizio mi sono concentrato sul modo di parlare di Ed. Mi aspettavo di vedere un pazzo, invece mi sono trovato davanti un uomo molto educato. Ed è questo suo modo inquietante di porsi che fa sì che il pubblico non sappia cosa aspettarsi da lui. Credo sia piuttosto facile ammettere che ognuno di noi ha un proprio lato negativo. Come attore, devi essere capace di scavare dentro i tuoi meandri più oscuri. Quando entro nel personaggio di Ed, la cosa ironica è che posso tagliarmi i capelli, sistemare i baffi, mettermi i vestiti, indossare gli stivali e persino cambiare voce, ma lui non si presenta finché non ho abbassato di un millimetro gli occhiali sul naso. È lì che cambia tutto. Lo sento".

Chissà cosa ne pensa il vero "Co-Ed Killer" Ed Kemper, che per chi se lo fosse chiesto è ancora vivo e vegeto, ha 70 anni e continua a scontare la sua pena dietro le sbarre, dove insegna informatica e contribuisce nella creazione di libri per ciechi.