Mindhunter 2: Charles Manson e il video confronto con la vera prima intervista in carcere 

News Serie TV

Una somiglianza impressionante tra Damon Herriman e il vero serial killer.

Il fascino di Mindhunter, la serie prodotta da David Fincher, sta soprattutto nell'accuratezza con cui vengono presentati i serial killer, non solo da un punto di vista estetico. In un video confronto pubblicato da un fan su YouTube, è possibile vedere quanto la scena della conversazione con Charles Manson e la vera prima intervista dal carcere con il famigerato serial killer, trasmessa nel 1981 su 60 Minutes Australia, siano simili.

Per interpretare Manson, Damon Herriman ha rivelato ad Entertainment Weekly di aver studiato interviste come questa: "Lo guardavo muoversi e lo imitavo nel mio salotto. Si muoveva in modo serpeggiante e sfuggente e vedendo queste interviste dal carcere, si capisce quanto si sentisse il re di qualunque stanza in cui entrasse. Io non mi sento mai così, quando entro in una stanza, per cui ho dovuto lavorare molto per costruire questa sicurezza".

L'attore, che ha vestito i panni di Charles Manson anche in C'era una volta... a Hollywood, ha comunque tenuto a precisare che, nonostante l'impressionante somiglianza raggiunta, non è riuscito a comprendere le azioni di Manson. "Capisco perché abbia ammaliato così tante persone. Non era mai a corto di pensieri filosofici su qualunque argomento", ha detto: "Ma quello in cui credeva e quale fosse la sua vera essenza, non lo capirò mai".