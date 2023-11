Matthew Perry, anche Jennifer Aniston, David Schwimmer e Lisa Kudrow affidano ai social il loro ricordo

News Serie TV

Dopo Matt LeBlanc e Courteney Cox, anche gli altri protagonisti di Friends dedicano un post per l'amico e collega scomparso lo scorso 28 ottobre.

Dopo aver osservato il silenzio ed essersi chiusi nel dolore per oltre due settimane, anche i restanti membri del cast principale di Friends hanno deciso di ricordare pubblicamente Matthew Perry, scomparso tragicamente lo scorso 28 ottobre all'età di 54 anni. Due giorni fa erano stati Matt LeBlanc e Courteney Cox a dedicargli un post sulle loro rispettive pagine Instagram. Poche ore fa sono arrivati anche quelli di Jennifer Aniston, David Schwimmer e Lisa Kudrow, interpreti di Rachel, Ross e Phoebe nella sitcom di successo.

"Riposa in pace, fratellino...": Il commovente messaggio di Jennifer Aniston

Jennifer Aniston, che nelle settimane appena trascorse sarebbe stata sopraffatta dal dolore secondo i racconti di chi le è stato vicino, ha condiviso un messaggio che le aveva mandato dal nulla Perry dove, insieme a una loro foto scattata durante un tavolo di lettura di Friends, aveva scritto: "Farti ridere rendeva semplicemente la mia giornata migliore". "La prima di un migliaia di volte", rispondeva Aniston. "Oh ragazzi, questo ha fatto male davvero", ha poi scritto l'attrice nel post su Instagram. "Dover dire addio al nostro Matty è stata un'ondata di emozioni folle che non avevo mai provato prima. Tutti noi sperimentiamo una perdita a un certo punto della nostra vita. Perdita di una vita o perdita dell'amore. Essere in grado di affrontare davvero questo dolore ti permette di sentire momenti di gioia e gratitudine per aver amato qualcuno così profondamente. E lo abbiamo amato profondamente. Era una parte integrante del nostro DNA. Eravamo sempre noi sei. Questa è stata una famiglia che ci siamo scelti che ha cambiato per sempre il corso di chi eravamo e di quale sarebbe stato il nostro percorso. Matty sapeva che gli piaceva far ridere la gente. Come ha detto lui stesso, se non sentiva la risata si sentiva morire. La sua vita dipendeva letteralmente da questo. Ed è riuscito a fare proprio questo. Ci ha fatto ridere tutti. E ridere forte. Nelle ultime due settimane ho riletto i nostri messaggi. Ridevo e piangevo e poi ridevo ancora. Li terrò sempre e per sempre. Un giorno ho trovato un messaggio che mi ha inviato dal nulla. Dice tutto. Matty ti voglio così tanto bene e so che ora sei completamente in pace e libero da ogni dolore. Ti parlo ogni giorno... a volte riesco quasi a sentirti. Riposa in pace fratellino, Mi hai sempre rallegrato la giornata", ha concluso.

David Schwimmer: "I tuoi tempi comici stupiscono ancora"

Anche David Schwimmer è intervenuto sui social ricordando con affetto Perry e condividendo una foto che li ritrae insieme. "Questa foto è di uno dei miei momenti preferiti con te. Adesso mi fa sorridere e piangere allo stesso tempo", ha scritto aggiungendo: "Non dimenticherò mai i tuoi impeccabili tempi comici. Potevi prendere una battuta piatta e piegarla alla tua volontà riuscendo a fare qualcosa di totalmente originale e inaspettatamente divertente che ci stupisce ancora. E tu avevi cuore. Cosa che ti ha reso generoso e che hai condiviso con noi, così da poter creare una famiglia composta da sei sconosciuti. Ti immagino lassù, da qualche parte, con lo stesso abito bianco, le mani in tasca, mentre ti guardi intorno e dici: 'Potrebbero esserci altre nuvole?'".

I mille 'grazie' di Lisa Kudrow

Lisa Kudrow ha scritto un post in cui ha ringraziato Matthew Perry per i tanti "regali" che in questi anni ha lasciato a lei e a mondo partendo da una foto che li ritrae insieme. "Abbiamo girato l'episodio pilota, Friends Like Us, e subito eravamo agli Upfronts di NBC. Poi... hai suggerito di giocare a poker e lo hai reso molto divertente mentre legavamo all'inizio. Grazie per questo. Grazie per avermi fatto ridere così forte per qualcosa che hai detto, che mi facevano male i muscoli e le lacrime mi rigavano il viso ogni giorno. Grazie per il tuo cuore aperto in una relazione a sei che richiedeva compromessi. E un sacco di 'chiacchiere'. Grazie per esserti presentato al lavoro quando non stavi bene, e per essere stato assolutamente brillante. Grazie per i migliori 10 anni che una persona può avere. Grazie per aver fiducia in me. Grazie per tutto quello che ho imparato sulla grazia e sull'amore conoscendoti. Grazie per il tempo che ho avuto con te, Matthew", è il ricordo dell'interprete di Phoebe.

Il corpo senza vita di Matthew Perry è stato trovato dal suo assistente nella sua casa a Pacific Palisades, in California, all'interno della vasca idromassaggio lo scorso 28 ottobre. Il Dipartimento di Medicina Legale della Contea di Los Angeles ha confermato che l'autopsia è stata completata ma non ha permesso di stabilire con esattezza cosa abbia portato all'annegamento dell'attore. Si sta procedendo dunque con ulteriori indagini che però richiederanno alcuni mesi per essere completate.