Matthew Perry, Matt LeBlanc e Courteney Cox rompono il silenzio e gli dedicano un commovente post

News Serie TV

Dopo il comunicato congiunto condiviso poche ore dopo la scomparsa di Matthew Perry, ora sono gli interpreti di Joey e Monica a ricordare l'amico e collega con due post strappalacrime.

Matt LeBlanc e Courteney Cox hanno deciso di rendere omaggio, anche singolarmente, con dei post a Matthew Perry morto improvvisamente lo scorso 28 ottobre. I due attori, che hanno recitato accanto a Perry nelle 10 stagioni di Friends, hanno affidato a Instagram il loro ricordo salutando ancora una volta l'amico e collega.

I posti di Matt LeBlanc e Courteney Cox in ricordo di Matthew Perry

"Matthew, è con il cuore pesante che ti saluto. I momenti che abbiamo passato insieme sono onestamente tra i momenti preferiti della mia vita. È stato un onore condividere il palco con te e chiamarti amico. Sorriderò sempre quando ti penserò e non ti dimenticherò mai. Mai. Spiega le tue ali e vola fratello, sei finalmente libero. Con tanto amore. E immagino che terrai i 20 dollari che mi devi", ha scritto MattLeBlanc accanto a un carosello di foto scattate sul set di Friends.

Courteney Cox ha deciso di condividere con i suoi follower una delle sue scene preferite che avevano come protagonisti Chandler e Monica: nel finale della quarta stagione, ambientato a Londra, Chandler e Monica finivano per la prima volta a letto insieme. Un colpo di scena che piacque talmente al pubblico da convincere gli sceneggiatori ad approfondire la loro storia d'amore. "Sono così grata per ogni momento che ho passato con te Matty e mi manchi ogni giorno. Quando lavori con qualcuno a stretto contatto come ho fatto con Matthew, ci sono migliaia di momenti che vorrei poter condividere. Per ora ecco uno dei miei preferiti", ha scritto l'interprete di Monica raccontando i retroscena. "Chandler e Monica avrebbero dovuto avere un'avventura di uan notte a Londra. Ma, vista la reazione del pubblico, quello è diventato l'inizio della loro storia d'amore. In questa scena, prima che iniziassimo a girare, mi ha sussurrato una battuta divertente. Faceva spesso cose del genere. Era divertente ed era gentile", ha continuato Cox.

La causa della morte di Matthew Perry

Matthew Perry è morto lo scorso 28 ottobre all'età di 54 anni. Il suo corpo senza vita è stato trovato dal suo assistente nella sua casa a Pacific Palisades, in California, all'interno della vasca idromassaggio. Il Dipartimento di Medicina Legale della Contea di Los Angeles ha confermato che l'autopsia è stata completata ma non ha permesso di stabilire con esattezza cosa abbia portato all'annegamento dell'attore. Si sta procedendo dunque con ulteriori indagini.

Le co-star di Friends, che hanno partecipato ai funerali del collega che ci sono svolti in forma privata, prima d'ora avevano rilasciato soltanto un comunicato congiunto nel quale si leggeva: Siamo tutti completamente devastati dalla perdita di Matthew. Eravamo più che semplici compagni di cast. Siamo una famiglia. C'è così tanto da dire, ma in questo momento ci prenderemo del tempo per elaborare il lutto e affrontare questa perdita incomprensibile. Col tempo diremo di più, come e quando potremo. Per ora, i nostri pensieri e il nostro amore sono rivolti alla famiglia di Matty, ai suoi amici e a tutti coloro che lo amavano in tutto il mondo".