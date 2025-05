Maschi veri, Pietro Sermonti e Matteo Martari e le lezioni che hanno imparato dalle donne: La nostra video intervista

News Serie TV

La nuova comedy italiana di Netflix Maschi veri è disponibile da oggi, 21 maggio: con Pietro Sermonti e Matteo Martari abbiamo parlato dei loro personaggi e di cosa hanno imparato, nella vita reale, dalle donne della loro vita: la nostra video intervista esclusiva.

Maschi Veri è la nuova serie italiana targata Netflix, disponibile da oggi, 21 maggio. Remake della spagnola Machos Alfa, la comedy racconta con leggerezza e ironia la crisi della mascolinità contemporanea. Al centro della storia ci sono quattro amici sulla quarantina che, in una società che sembra correre più veloce di loro, si ritrovano a dover mettere in discussione certezze, stereotipi e dinamiche relazionali che fino a poco prima sembravano immutabili. Abbiamo incontrato Pietro Sermonti e Matteo Martari, interpreti rispettivamente di Luigi e Massimo: il primo è un padre di famiglia preciso e premuroso, diviso tra il lavoro da autista, la casa e un matrimonio in crisi; il secondo è un manager affermato e sicuro di sé, finché non perde il lavoro mentre la sua compagna guadagna terreno nella carriera.

Con loro abbiamo parlato del lavoro fatto per portare in scena personaggi così diversi da loro nella vita reale, di maschilismo inconsapevole e delle piccole (e grandi) lezioni apprese dalle donne delle loro vite. Guardate qui sotto la nostra video intervista esclusiva.

Maschi veri, composta da otto episodi, è prodotta da Groenlandia per Netflix e diretta da Matteo Oleotto e Letizia Lamartire. L'adattamento italiano porta la firma degli sceneggiatori Furio Andreotti, Giulia Calenda e Ugo Ripamonti. Il cast corale vede protagonisti anche Maurizio Lastrico, Francesco Montanari, Thony, Sarah Felberbaum, Laura Adriani, Alice Lupparelli, con la partecipazione di Corrado Fortuna e Nicole Grimaudo.