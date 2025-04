Maschi Veri: Data e trailer ufficiale della nuova comedy italiana di Netflix

News Serie TV

Cos'è un maschio vero? Su Netflix arriva la nuova serie con Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti: il trailer ufficiale di Maschi Veri.

La mascolinità è messa in crisi dal mondo di oggi? Proveranno a capirci qualcosa, mettendosi in discussione, i protagonisti di Maschi Veri, la nuova comedy italiana di Netflix. Il servizio di video in streaming ha annunciato la data d'uscita (il prossimo 21 maggio) e svelato poster e trailer ufficiale della serie che vede protagonisti quattro attori amatissimi dal pubblico cioè Maurizio Lastrico (Call My Agent - Italia), Matteo Martari (Cuori), Francesco Montanari (Romanzo Criminale - La serie) e Pietro Sermonti (Boris).

La trama di Maschi Veri, addio al maschio alfa

Mattia (Maurizio Lastrico), Massimo (Matteo Martari), Riccardo (Francesco Montanari) e Luigi (Pietro Sermonti) sono quattro amici quarantenni che, in un mondo che prova a cambiare verso la parità sociale e di genere, affrontano i propri pregiudizi in un mondo che evolve verso la parità di genere. Tra situazioni esilaranti e sfide inaspettate, i quattro amici - da sempre legati al loro status di maschi alfa - dovranno improvvisamente riscoprire il loro posto nella società e nelle dinamiche di coppia, senza perdere, nel frattempo, loro stessi.

Il resto del cast e il team di produzione

Nel cast della serie ci sono anche Thony, Sarah Felberbaum, Laura Adriani, Alice Lupparelli, e con Corrado Fortuna e Nicole Grimaudo.

Lunga 8 episodi, Maschi Veri è basata sulla serie spagnola Machos Alfa (anche questa disponibile su Netflix con 3 stagioni) ed è una produzione Groenlandia (società del gruppo Banijay), prodotta da Matteo Rovere. È scritta da Furio Andreotti, Giulia Calenda e Ugo Ripamonti e diretta da Matteo Oleotto e Letizia Lamartire.