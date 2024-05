Mariska Hargitay è determinata a far tornare Kelli Giddish in Law & Order: Unità Speciale, a tempo pieno

News Serie TV

L'attrice riprenderà il ruolo di Amanda Rollins, ora un'annoiata professoressa universitaria, nell'episodio della stagione 25 in onda su NBC questa sera.

Alla star di Law & Order: Unità Speciale Mariska Hargitay, così come ai sempre numerosi spettatori del procedurale, rivedere di tanto in tanto Kelli Giddish nei panni di Amanda Rollins non basta più. A poche ore dal terzo ritorno dell'attrice nella serie dalla sua uscita alla fine del 2022, nell'episodio della stagione 25 in onda negli Stati Uniti su NBC questa sera, Hargitay ha affermato in un'intervista con Variety di aver lottato contro la decisione di allontanare la collega e il suo personaggio e di stare facendo pressioni affinché torni a essere un volto regolare nel prossimo ciclo di episodi.

Kelli Giddish di nuovo tra i protagonisti di Law & Order: Unità Speciale?

Dalla sua ultima volta in Law & Order: Unità Speciale come membro del cast regolare, Giddish ha ripreso il ruolo di Amanda Rollins circa un anno fa, nel finale della stagione 24, quando si è scoperto che l'ex detective e attuale professoressa di comportamento criminale presso la Fordham University era incinta del suo terzo figlio, il primo con il neo marito Dominick 'Sonny' Carisi (Peter Scanavino), e nuovamente nella premiere della stagione in corso (in Italia in onda su Sky Investigation e in streaming su NOW ogni domenica sera), quando la Olivia Benson della Hargitay ha fatto da madrina al battesimo del piccolo Nicky, il figlio della coppia. Nell'episodio di questa sera, Rollins tornerà ancora all'Unità Vittime Speciali per aiutare la squadra in un caso che coinvolge una sposa in fuga e in cerca di aiuto nel giorno del suo matrimonio.

"Kelli è la persona con cui amo di più lavorare. Kelli è parte del mio cuore", ha detto Hargitay. "È un argomento dolente. Ho molta voce in capitolo nello show [come protagonista e produttrice esecutiva dalla quindicesima stagione], ma non ne ho avuta abbastanza" quando Giddish è stata allontanata dopo dodici stagioni. Ora il suo obiettivo è riportarla indietro nella recentemente ordinata stagione 26, il cui debutto è previsto in autunno. "Non mi piace non essere ascoltata, soprattutto quando ho ragione", ha aggiunto l'attrice. "Quel legame è stato uno dei più potenti della televisione perché vedevamo queste due donne forti, così imperfette e così presenti l'una per l'altra".