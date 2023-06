Mare Fuori: Il Musical, c'è anche Rosa Ricci!

News Serie TV

Nello spin-off teatrale di Mare Fuori ci sarà anche Maria Esposito, l'interprete di uno dei personaggi più amati della serie: da oggi al via la prevendita dei biglietti.

Non solo in tv. Maria Esposito, che in Mare Fuori interpreta la carismatica Rosa Ricci, sarà anche tra i protagonisti dello spin-off teatrale Mare Fuori: Il Musical. Lo spettacolo, diretto da Alessandro Siani e prodotto da Best Live, debutterà il 14 dicembre al Teatro Augusteo di Napoli e farà tappe in diverse città d'Italia. Proprio in questi giorni è in via di definizione il cast dopo una prima fase di audizioni che si sono tenute lo scorso 19 giugno al Teatro Brancaccio di Roma e hanno coinvolto circa 200 giovani tra i 18 e i 35 anni.

Mare Fuori a teatro: Tutte le informazioni sul musical

Il musical di Mare Fuori, che includerà naturalmente alcuni dei brani resi celebri dalla serie di RaiPlay e Rai 2 (compresa la sigla O' Mar For certificata disco di platino) è descritto come la trasposizione teatrale della serie Rai-Picomedia, ma pare racconterà una storia diversa - anche se affine - da quelle che abbiamo amato nella serie. Dopo Napoli, nel 2024 lo spettacolo farà tappa dal 20 gennaio al Teatro Duemila di Ragusa, quindi dal 1° febbraio al Teatro Alfieri di Torino. Il 14 febbraio le luci del palco si accenderanno al Teatro Arcimboldi di Milano, e a partire dal 23 febbraio al Teatro Team di Bari, quindi il 1° marzo a Roma al Teatro Brancaccio, e dal 15 marzo al Teatro Europa di Bologna. Le prevendite dei biglietti sono disponibili da oggi.

Il cast sarà nuovo e comprenderà giovani attori mai visti sullo schermo. Non mancherà però qualche volto noto. Oltre a Maria Esposito, ci i saranno anche altri due attori della serie tv, cioè Antonio Orefice ed Enrico Tijani, rispettivamente Totò e Dobermann (ma non sappiamo se nel musical interpreteranno gli stessi personaggi a cui hanno prestato il volto nella serie).