Mare Fuori: da Napoli rivelazioni sullo Spin-off, la Quarta Stagione, la serie Nate Libere, il remake USA

La cerimonia di premiazione dei Nastri d’Argento Grandi Serie è stata un'occasione di incontro con la squadra creativa di Mare Fuori. Il produttore Roberto Sessa ha parlato dello spin-off, del remake USA e della serie Nate Libere, mentre Ivan Silvestrini ha rivelato qualcosa sulla Quarta Stagione.

La tradizione dei Nastri d'Argento Grandi Serie vuole che il giorno successivo alla cerimonia di premiazione sia dedicato a un approfondimento insieme ai protagonisti o agli ideatori di personaggi di serie tv o intere serie tv di ambientazione napoletana. Il primo anno è stata la volta di Maurizio De Giovanni, che ha scelto il caffè Gambrinus, seconda casa del Commissario Ricciardi, per parlare del futuro dell'uomo che vede i morti. Durante la seconda edizione, invece, nel foyer del Teatro San Carlo Massimiliano Gallo ha introdotto alla stampa la serie Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso, tratta dai libri di Diego De Silva. Quest'anno, infine, si torna al Gambrinus, e la chiacchierata è dedicata a Mare Fuori, di cui è in preparazione la quarta stagione. Non ci sono i ragazzi dell'IPM di Napoli, ma è presente il cast adulto, insieme al regista Ivan Silvestrini, al vicedirettore di Rai Fiction Francesco Nardella e al produttore Roberto Sessa di Picomedia, che fa la gioia di noi giornalisti snocciolando preziose informazioni su alcuni progetti più o meno legati alle vicende della serie.

Lo spin-off di Mare Fuori, il musical il remake USA, la serie Nate Libere

"Il futuro è roseo" - annuncia in apertura Roberto Sessa - "nel senso che abbiamo diverse attività in cantiere. Stiamo girando la quarta stagione e stiamo pensando anche a una quinta e a una sesta. Inoltre, come ben sapete, abbiamo chiuso un accordo con una compagnia teatrale che metterà in scena un musical ispirato a Mare Fuori che andrà in scena il prossimo inverno con la regia di Alessandro Siani. Sta pensando lui al casting, noi non abbiamo assolutamente voce in capitolo. L'altra cosa su cui ci stiamo esercitando in queste settimane è uno spin-off cinematografico. Attenzione, non si chiamerà Mare Fuori, non prevede attività all'interno dell’IPM e stiamo ragionando sul personaggio a cui il film sarà dedicato. È chiaro che non ci potranno essere tutti i ragazzi del carcere minorile. Siamo ancora in una fase embrionale per cui non posso aggiungere molto altro, se non che, fra un mese e mezzo circa, sapremo se il film si potrà fare oppure no. Se siamo bravi, forse riusciremo a portare nelle sale cinematografiche il pubblico giovane che ci ha seguito sulle piattaforme e il pubblico adulto che invece ci ha guardato in tv. In ogni modo, l'uscita è prevista per la fine del 2024.

Le novità non finiscono certo qui. Un paio di giorni fa si è diffusa la voce che il film costola di Mare Fuori avrà come personaggio principale Edoardo Conte, che ha avuto un grande peso nelle ultime due puntate della terza stagione. Il regista Ivan Silvestrini non conferma la notizia e ci tiene a fornire un'informazione supplementare e per noi appetitosa: lo spin-off si collocherà temporalmente dopo la quarta stagione, e siccome alcuni ragazzi dell'IPM andranno incontro a un triste destino, mentre altri usciranno dal carcere, è meglio che per ora non trapeli nessuna indiscrezione. In ogni modo, la squadra creativa sarà la stessa della serie e quindi, oltre al regista, sono confermati gli sceneggiatori.

Roberto Sessa parla poi del remake americano di Mare Fuori e di Nate Libere, serie ambientata in un carcere femminile. Ovviamente i ben informati sanno dell'esistenza di entrambi i progetti. Sul primo il produttore spiega: "Siamo fermi. Negli Stati Uniti è in atto uno sciopero degli sceneggiatori ed è tutto paralizzato. Probabilmente riusciremo a fare un accordo entro la fine dell'anno. Abbiamo un distributore internazionale che ci rappresenta".

Su Nate Libere, Sessa dice invece: "Si tratta di un progetto che abbiamo in testa da tanto tempo. Non ha nulla a che vedere con Mare Fuori, si svolge all'interno di un carcere femminile, ma siamo in una fase davvero iniziale e quindi non vorrei dire niente. Anche in questo caso regia e sceneggiatura saranno le stesse di Mare Fuori".

Mare Fuori: Anticipazioni sulla quarta stagione

L'incontro al Gambrinus, dove ci servono prosecco alle 11:30 del mattino e cocktail analcolici con fragoline di bosco, si rivela estremamente proficuo anche per via di alcune anticipazioni sulla quarta stagione di Mare Fuori, arrivata ormai alla quarta settimana di riprese. È Ivan Silvestrini a illuminarci, anche se solamente sul "mood" delle nuove puntate: "La terza stagione di Mare Fuori è stata molto calorosa nel bene e nel male. Un impianto per così dire shakespeariano, alla Romeo e Giulietta, ha pervaso un po’ tutte le puntate, e sicuramente questa è la chiave del successo che la stagione sta riscontrando. Dopo tanto calore, la quarta dovrà inesorabilmente andare verso lidi più oscuri. I personaggi saranno costretti a confrontarsi con i loro demoni e soprattutto a compiere scelte che condizioneranno il resto della loro vita. Potrebbe capitare anche ai più insospettabili".

Qualcuno chiede a Silvestrini se e quanto gli attori e la troupe usciranno dall'IBM per girare fra le strade e le piazze di Napoli: "Io mi auguro che Napoli entri sempre di più in questa serie" - risponde il regista. "La città è molto presente nella sceneggiatura, il problema è: ci lasceranno girare? Certo, mi sembra ancora strano girare nelle piazze circondati da 300 persone che applaudono dopo ogni ciak. Mare Fuori ha un grandissimo successo. Deve esistere qualche gruppo Telegram dove ci si scambiano informazioni sulle location, e quindi arrivano in tanti e ci ricoprono sempre di affetto. Speriamo lo facciano in silenzio, permettendoci così di concentrarci. Le scene di Mare Fuori sono sempre delicate, una su due è una scena madre. Per fortuna il cast è straordinario, perché non si distrae nemmeno se dietro a una transenna c'è qualcuno che grida: “Cardiotraaaaaap!!!”. Posso rivelarvi che quello che abbiamo fatto fino ad ora è stato magnifico, quindi, se riusciamo a mantenere il livello così alto …. Saremo a posto!".

Nel tourbillon di emozioni che caratterizzano l'incontro con i giornalisti, Roberto Sessa ci tiene a salutare con affetto Carolina Crescentini, che non farà parte del cast della quarta stagione. Il suo personaggio (la direttrice del carcere, Paola) è andato via dall’'PM, lasciando il posto alla più algida e severa Sofia Durante, interpretata da Lucrezia Guidone: "Volevo ringraziare Carolina perché è stata la prima che ha creduto nel progetto. Il suo personaggio è amatissimo dal pubblico. Abbiamo avuto tantissime pressioni da parte dei social affinché Paola continuasse a esserci. Abbiamo parlato a lungo con Carolina e abbiamo deciso insieme che era giusto fermarsi".

Sessa, che è un produttore coscienzioso, non dà niente per scontato e vuole ricordare alla platea, che nel frattempo ha cominciato a tuffarsi su piccoli voulevant al salmone e su soffici pizzette rosse, che Mare Fuori non è diventata immediatamente un fenomeno di culto: "La serie ha fatto molta fatica a emergere. Ha avuto una collocazione non certo felice durante la prima stagione, quando andava in onda a settembre. I numeri non erano straordinariamente importanti, tanto che, per fare la seconda stagione, abbiamo dovuto investire più soldi, perché ovviamente la Rai non avrebbe accettato nessun tipo di aumento".

Se non abbiamo ancora una precisa data di arrivo della quarta stagione di Mare Fuori, sappiamo però quando la terza approderà su Netflix. Il giorno da ricordare è il 27 luglio, quindi fra non molto,