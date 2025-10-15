Luther sta per tornare? L'ideatore suggerisce un possibile spin-off

News Serie TV

Dopo il film Netflix, Luther potrebbe tornare in attività stando alle recenti dichiarazioni dell'ideatore, che punterebbe ad uno spin-off.

Mentre la carriera di Idris Elba procede spedita su grande e piccolo schermo, il pubblico spera ancora in un ritorno del suo Luther. Serie TV lanciata nel 2010 e durata fino al 2019 con cinque stagioni all’attivo, ha introdotto un ispettore della omicidi di Londra dalla mente brillante il cui successo ha spinto poi Netflix a realizzare un film sequel nel 2023 intitolato Luther: Verso l’inferno. A distanza di qualche anno, all’ideatore della serie tv Neil Cross è stato chiesto se un giorno Luther tornerà in azione, e soprattutto dove, e la sua risposta ha riacceso la speranza.

Luther, l’ideatore della Serie TV è disposto ad esplorare quel mondo con nuovi progetti

Nonostante il film sequel, il pubblico desidera un ritorno di Luther anche sul piccolo schermo. Dopo Luther: Verso l’inferno, il coraggioso detective interpretato da Idris Elba potrebbe tornare con un revival televisivo? In una recente intervista, l’ideatore Neil Cross ha affrontato questa possibilità spiegando, però, che è più probabile l’altra alternativa: “Se dovesse tornare, se dovesse verificarsi, penso che il cinema sarebbe il luogo naturale per lui”.

Tuttavia Cross crede che il prossimo passo più fattibile per Luther sia in realtà ampliare il franchise con un nuovo spin-off: “Il mondo di Luther va oltre il personaggio. Se si procede abbastanza a fondo, possiamo esplorare un intero mondo, e alcuni elementi di quel mondo possono essere ambientati sul grande o piccolo schermo. Quindi non mi dispiacerebbe approfondire qualcosa di quell’universo, e non mi dispiacerebbe se dovesse accadere in televisione”. A quel punto la domanda diretta risulta spontanea: Luther tornerà in azione? Cross ha ammesso: “Ci sono forti possibilità che lo rivediate. È l’indizio più forte che posso condividere senza che Netflix mandi un assassino addestrato a zittirmi. Sì, ci sono ottime possibilità per incontrarlo di nuovo”. L’impostazione di Luther potrebbe seguire quella di Peaky Blinders: dopo sei stagioni, la serie tv ha ottenuto il via libera per un film sequel The Immortal Man e la realizzazione di un nuovo spin-off. Anche Luther, quindi, potrebbe tornare con uno spin-off?