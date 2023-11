Luke Mitchell è il nuovo dottore di Chicago Med

News Serie TV

Il medical drama di successo tornerà in onda negli Stati Uniti a gennaio.

Un nuovo, affascinante dottore si aggirerà per le corsie del Gaffney Chicago Medical Center nei prossimi episodi di Chicago Med. Secondo Deadline, sarà la star di Blindspot e Agents of S.H.I.E.L.D. Luke Mitchell a interpretare il nuovo personaggio annunciato nei giorni scorsi - il Dott. Mitch Ripley - nella nona stagione della serie di successo, in onda negli Stati Uniti su NBC dal 17 gennaio.

Chicago Med 9: Conosciamo meglio il Dott. Mitch Ripley

Il Dott. Mitch Ripley è descritto come un giovane uomo di circa trent'anni, un medico del Pronto Soccorso con un legame passato con il Dott. Daniel Charles (interpretato da Oliver Platt). Ricorrente, ma con il potenziale per diventare regolare in un'eventuale decima stagione, Ripley proviene da trascorsi travagliati, che lo hanno portato a incrociare il percorso di Daniel quando era piccolo.

Il personaggio aiuterà a colmare parte del vuoto lasciato dalle numerose uscite dal cast durante la stagione precedente: Guy Lockard, interprete del dottore di pediatria d'urgenza Dylan Scott; Brian Tee e Nick Gehlfuss, rispettivamente il Dott. Ethan Choi e il Dott. Will Halstead, due volti storici della serie; e Asjha Cooper, la specializzanda Vanessa Taylor.

La stagione 9 di Chicago Med si comporrà di soli 13 episodi, conseguentemente agli scioperi degli sceneggiatori della WGA e degli attori della SAG-AFTRA che tra maggio e i primi di novembre hanno paralizzato l'industria di Hollywood. Movimenti di questo tipo nel cast stanno interessando tutte le serie del franchise #OneChicgo, con Kara Killmer (interprete del paramedico Sylvie Brett) fuori da Chicago Fire nella prossima, dodicesima stagione e Taylor Kinney di nuovo nei panni del tenente Kelly Severide dopo un anno di assenza, e Tracy Spiridakos (detective Hailey Upton) prossima all'addio in Chicago P.D., attesa in tv con l'undicesima stagione.