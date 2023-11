Chicago Fire: Kara Killmer lascerà il cast nella stagione 12

News Serie TV

L'attrice, interprete dalla terza stagione del paramedico Sylvie Brett, sta per lasciare la serie.

Non c'è pace per il cast di Chicago Fire. NBC conferma che un altro volto storico della serie di successo sui vigili del fuoco e i paramedici della Stazione 51 di Chicago saluterà il pubblico nella prossima, dodicesima stagione. Si tratta di Kara Killmer, interprete dal 2014 del paramedico Sylvie Brett.

Chicago Fire saluterà Kara Killmer nella stagione 12

Al momento non è chiaro in quanti episodi della stagione 12 Killmer continuerà a vestire i panni di Sylvie, come non possiamo sapere quali saranno le circostanze che la allontaneranno dalla Stazione 51. Il personaggio è apparso per la prima volta in Chicago Fire nella premiere della terza stagione, riempiendo il vuoto lasciato dalla morte della Leslie Elizabeth Shay di Lauren German. A bordo dell'ambulanza 61, è stata inizialmente la partner di Gabriela Dawson (Monica Raymund), e per un po' anche la sua coinquilina, fino al matrimonio di quest'ultima con Matthew Casey. Poi, dopo che la sua terza partner, Jessica Chilton (Dora Madison), è stata licenziata, Sylvie è stata promossa paramedico responsabile.

Tra i suoi amori si ricordano Joe Cruz (Joe Minoso) nella terza stagione; Antonio Dawson (l'ex star di Chicago P.D. Jon Seda), il fratello di Gabby, nella quinta e nella sesta; il cappellano Kyle Sheffield (Teddy Sears) nella settima e nell'ottava; e infine Casey (Jesse Spencer), diventato nel frattempo l'ex marito di Dawson, dal finale della nona. Nella decima, la loro è diventata una relazione a distanza quando lui si è trasferito in Oregon. Questo, inevitabilmente, ha raffreddato il rapporto, ma nel finale della passata stagione Casey è tornato a Chicago e ha fatto la proposta a Sylvie. Episodio terminato prima che lei potesse dare la sua riposta.

Tutto lascia pensare che l'uscita di scena di Sylvie possa avere a che fare proprio con quel cliffhanger. La notizia segue di pochi giorni quella decisamente meno deprimente del ritorno nel cast di Taylor Kinney, che nella stagione 12 riprenderà il ruolo del tenente Kelly Severide dopo essersi preso una lunga pausa dalle riprese a gennaio per questioni personali. Sappiamo inoltre che il co-showrunner Derek Haas non sarà più al timone, compito affidato ora unicamente ad Andrea Newman, e che la nuova stagione, in onda negli Stati Uniti dall'inizio del prossimo anno, si comporrà di soli 13 episodi dopo i ritardi causati dagli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA, entrambi terminati nelle scorse settimane.

Kara Killmer nostalgica su Instagram dopo l'annuncio

Poche ore dopo la notizia del suo imminente addio a Chicago Fire, Kara Killmer è andata su Instagram per condividere una serie di fotografie dei sui primi giorni in città e del suo stato d'animo. "Queste sono le primissime foto che ho scattato, o nelle quali sono stata taggata, quando sono arrivata a Chicago per la prima volta", ha scritto. "Salire nel cesto della Squadra 1 è stata la mia prima volta con il CFD [Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Chicago] - alcuni dei migliori vigili del fuoco del Paese! La vista dal mio primo appartamento era assolutamente sbalorditiva e l'inizio di una storia d'amore con la splendida città di Chicago!".