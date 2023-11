Chicago Fire: Taylor Kinney tornerà nella stagione 12, ma per quanto tempo?

News Serie TV

L'attore e il suo personaggio, Kelly Severide, mancano dalla serie dallo scorso febbraio.

La notizia che i fan di Chicago Fire attendevano da quasi un anno è arrivata, finalmente: Taylor Kinney riprenderà il ruolo del tenente Kelly Severide nella prossima, dodicesima stagione del procedurale di successo di NBC. L'attore, nel cast della serie sin dal primo episodio, si era preso una pausa dalle riprese lo scorso gennaio, spiegando di dover affrontare una non meglio precisata questione personale.

Taylor Kinney torna in Chicago Fire

Al momento non è chiaro se Kinney e il suo Severide torneranno in Chicago Fire a tempo pieno o solo in un numero limitato di episodi. Non è chiaro neppure quando la stagione 12 arriverà in tv, dal momento che a Hollywood continua da oltre 100 giorni lo sciopero degli attori della SAG-AFTRA, dopo lo sciopero della WGA che fino a fine settembre aveva fermato anche gli sceneggiatori. Mentre proprio questi avevano dovuto rimettere mano alle sceneggiature per motivare l'assenza improvvisa di Severide, l'ultima volta di Kinney in Chicago Fire risale al 22 febbraio, nel quattordicesimo episodio della stagione 11, mentre nella puntata successiva era stato spiegato che il personaggio aveva raggiunto l'Alabama per cogliere l'opportunità di un programma di formazione sull'investigazione di incendi dolosi.

Tuttavia, per giustificare il protrarsi di quell'assenza, successivamente si è appreso che la moglie di Kelly, Stella (Miranda Rae Mayo), ha scoperto che lui non si trova più in Alabama ma sta dando il suo contributo a un'indagine l'ATF, l'agenzia preposta a indagare tra le altre cose su incendi dolosi. Lo ha scoperto non direttamente da lui, visto che Severide ha pensato di doverglielo tenere nascosto, ma da Joe Cruz (Joe Minoso), il quale lo aveva scoperto per primo e gliel'ha rivelato accidentalmente. E questo potrebbe essere il presagio di tempi di crisi per la coppia. Nel frattempo, il vuoto lasciato da Kinney è stato in parte colmato dal ritorno nella serie dell'ex membro del cast regolare Jesse Spencer, di nuovo nei panni del capitano Matt Casey in due episodi della stagione 11, incluso l'ultimo.