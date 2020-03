Lucifer, Tom Ellis firma per la stagione 6: Rinnovo imminente

News Serie TV

La serie soprannaturale è attesa su Netflix con la quinta stagione, inizialmente annunciata come l'ultima.

Netflix ha fatto il suo patto con il Diavolo. Secondo TVLine, Tom Ellis ha raggiunto un accordo con il servizio di video in streaming e Warner Bros. Television per riprendere il ruolo di Lucifer Morningstar in una potenziale e a questo punto molto probabile sesta stagione di Lucifer. L'okay dell'attore a trattenersi oltre la stagione 5, inizialmente annunciata come l'ultima della serie, segue di pochi giorni il rinnovo dei contratti dei co-showrunner Ildy Modrovich e Joe Henderson, mentre molti - se non tutti - gli altri membri del cast hanno già un accordo per tornare.

Finale rinviato per Lucifer?

Con Ellis ancora al centro dello schermo, tutto fa pensare che il rinnovo di Lucifer per una sesta stagione abbia le ore contate. Del resto, perché cercare un nuovo accordo con l'attore? Le prime, consistenti voci circa l'intenzione di Netflix di prolungare la serie soprannaturale oltre la quinta stagione avevano fatto il giro del web meno di un mese fa. Sembra che, dopo l'annuncio della conclusione, gli ottimi risultati d'ascolto sul lungo periodo (non solo negli Stati Uniti ma in tutto il mondo) abbiano incoraggiato i vertici della piattaforma a cercare di ribaltare la loro stessa decisione. In realtà, un primo segnale in questo senso era arrivato già lo scorso ottobre, quando si era deciso di allungare la quinta stagione di sei episodi e di proporla in due momenti distinti, una strategia che mira a mantenere i fan abbonati al servizio per più tempo.

Né Netflix né Warner Bros. Television hanno voluto commentare le ultime notizie. Nel frattempo, latita ancora la data di debutto dei primi otto episodi della stagione 5. Di questa sappiamo che includerà un episodio musicale con ospite Debbie Gibson; che il ribelle Lucifer e il suo angelico fratello Amenadiel trascorreranno del tempo di qualità con il padre, Dio, interpretato dalla new entry Dennis Haysbert (24); e che Inbar Lavi riprenderà il ruolo di Eva, la prima fidanzata del protagonista.