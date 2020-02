Lucifer 5: Ecco la prima foto dell'ultima stagione!

News Serie TV

In attesa di conoscere la data di debutto della quinta e ultima stagione di Lucifer, almeno della prima parte, Netflix ne ha diffuso via Entertainment Weekly la prima foto ufficiale. Uno scatto (in alto) che ritrae Eva, il personaggio interpretato dalla guest star Inbar Lavi.

La peccatrice originale si è mostrata per la prima volta nella serie lo scorso anno, durante la prima stagione prodotta dal servizio di video in streaming. Eva, che stava attraversando un momento difficile nel suo matrimonio con Adamo, aveva abbandonato il Paradiso per riunirsi al suo diabolico ex fidanzato Lucifer (Tom Ellis), alle prese nel frattempo con una crisi d'identità dopo che Chloe (Lauren German) era venuta a conoscenza della verità su di lui. Mossa dal desiderio di qualcosa di meno prevedibile e più eccitante, indecente e pericoloso, Eva si era poi ritrovata a preferire Maze (Lesley-Ann Brandt) all'affascinante canaglia dalla quale diversi anni prima era stata tentata, sebbene, dopo aver sconfitto i demoni che avevano cercato di rapire il piccolo Charlie, aveva deciso di lasciarla e intraprendere un viaggio alla scoperta di sé.

Quando Lucifer tornerà su Netflix, Maze si starà ancora riprendendo dal colpo. Tuttavia, si avvarrà del sostegno di un'amica, Chloe, nella sua stessa situazione perché Lucifer ha fatto ritorno all'Inferno dopo che lei gli ha detto di non amarlo. Ovviamente, i dettagli delle circostanze che riporteranno Eva nella serie sono tenuti sotto chiave. "Siamo davvero entusiasti di riavere Inbar!", hanno detto gli showrunner Ildy Modrovich e Joe Henderson al sito. "L'ultima volta che l'abbiamo vista, Eva aveva spezzato il cuore di Maze. Quindi... una reunion con il nostro demone preferito e il peccato originale non dovrebbe avere intoppi, giusto?".

Foto: Erica Kiara, Netflix (Entertainment Weekly)