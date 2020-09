Lucifer o Doctor Who? Tom Ellis avrebbe voluto interpretare il famoso Dottore ma...

News Serie TV

Il protagonista della serie di successo in streaming su Netflix ha confessato che gli sarebbe piaciuto vestire i panni del Signore del Tempo. Ma essere il Signore degli Inferi gli piace di più.

È il caso di dirlo: a volte il Diavolo ci mette lo zampino. In Lucifer Tom Ellis è un perfetto Signore degli Inferi ma ve lo immaginate nei panni del Dottore di Doctor Who? Il protagonista della serie, da poco tornata in streaming su Netflix con i nuovi episodi, ha confessato che gli sarebbe piaciuto interpretare il famoso Signore del Tempo ma che ormai ha rinunciato a questo desiderio. Il motivo? Interpretare Lucifer Morningstar sarebbe molto più appagante.

Perché Tom Ellis ha preferito Lucifer a Doctor Who

Rispondendo a una provocazione di un giornalista del magazine Square Mile il quale gli ha fatto notare che sarebbe stato un grande Dottore in Doctor Who, Ellis ha spiegato di aver pensato di voler interpretare l'iconico personaggio della serie di fantascienza di BBC ma di non essere sicuro che i suoi fan avrebbero accolto bene la notizia. "In passato ho pensato che mi sarebbe piaciuto avere questa opportunità ma non ho mai pensato che sarebbe successo davvero. In parte perché avevo già recitato nella serie e poi non credo che le persone mi vedessero bene in quei panni", ha detto l'attore aggiungendo di essere pienamente soddisfatto del suo ruolo in Lucifer. "Stranamente, nella mia testa Lucifer è il mio Doctor Who. Ho capito come ci si sente ad avere il lusso di interpretare un personaggio così appagante", ha detto.

I collegamenti tra Lucifer e Doctor Who

In effetti Tom Ellis era apparso nel tredicesimo episodio della terza stagione della nuova serie di Doctor Who, nel 2007, nei panni di un personaggio chiamato Thomas Milligan. Curiosamente uno dei creatori del personaggio di Lucifer nel fumetto di DC Comics Sandman, Neil Gaiman, ha scritto anche due episodi di Doctor Who. Proprio a proposito del graphic novel su cui si basa la serie, Ellis ha detto di averne scoperto molto tardi l'esistenza. "Forse avrei rinunciato al lavoro se avessi letto i fumetti prima di fare il provino. Lì Lucifer è biondo. Non lo capirò mai!", ha commentato scherzosamente l'attore.

