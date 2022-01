Lucifer batte Squid Game come serie più vista in streaming nel 2021: Come è possibile?

News Serie TV

I numeri parlano: Nielsen ha certificato che la serie con Tom Ellis ha superato in minuti di visione il fenomeno coreano. Ma c'è un motivo.

Nielsen, che ormai da oltre un anno diffonde e analizza i numeri e le performance delle serie tv disponibili in streaming sulle principali piattaforme negli Stati Uniti, ha fatto i conti e ha stilato la sua classifica con le serie tv più viste in streaming nel 2021. Nella lista (anzi nelle liste, visto che distingue tra serie tv originali e acquisizioni) ci sono un paio di sorprese che saltano all'occhio. La più clamorosa? Negli Stati Uniti - considerando le serie originali - non è stato il fenomeno coreano Squid Game la serie tv più vista in assoluto nell'anno da poco trascorso, bensì Lucifer! Ma c'è di più: se consideriamo le acquisizioni, è invece una serie addirittura terminata nel 2020 a battere tutti, vale a dire il procedurale di CBS Criminal Minds disponibile oltreoceano su Netflix. Come è possibile? In realtà queste apparenti contraddizioni si possono facilmente spiegare.

Lucifer fa meglio di Squid Game nel 2021

Nielsen, che tiene traccia delle visualizzazioni in streaming sulle piattaforme Netflix, Prime Video, Disney+ e Hulu, ha certificato che Lucifer, la serie con Tom Ellis nei panni del Signore degli Inferi, ha registrato 18,34 miliardi di minuti di visualizzazione nel 2021 piazzandosi al primo posto tra le serie tv originali più viste in assoluto. Squid Game, uscita soltanto il 17 settembre dello scorso anno, è la seconda serie originale con 16,43 miliardi di minuti (questo nonostante Netflix l'abbia eletta serie tv più vista di sempre, con 142 milioni di account coinvolti nelle prime quattro settimane dall'uscita). Ma è proprio questo il punto: Netflix considera la performance di un titolo guardando i risultati raggiunti nelle prime quattro settimane. Nielsen, invece, in questo caso ha tenuto conto di tutte le visualizzazioni nell'intero 2021. Essendo Lucifer presente nel catalogo di Netflix già a gennaio 2021 (e non da settembre, come Squid Game) e avendo la serie con Tom Ellis 6 stagioni e ben più episodi (precisamente 93), si capisce che è risultata avvantaggiata nel conteggio dei minuti di visualizzazione. Naturalmente Nielsen per il momento prende in considerazione esclusivamente gli ascolti degli Stati Uniti, quindi è bene tenere a mente che a livello globale le cose potrebbero facilmente essere diverse.

Il caso Criminal Minds

Anche Criminal Minds può contare su ben 15 stagioni e 322 episodi, un dettaglio non da poco che le ha permesso di scalare la classifica delle serie tv acquisite più viste in streaming nel 2021 risultando anche la serie tv più vista in assoluto, con 33,87 miliardi di minuti di visualizzazioni. Il procedurale di CBS, già seguitissimo quando era in onda sulla rete broadcast, è in assoluto una delle serie tv più amate dagli americani; tanto che solo un anno dopo la sua conclusione era stato già confermato un revival che sarebbe dovuto arrivare in streaming su Paramount+. Successivamente il progetto è sembrato in bilico e attualmente non se ne hanno notizie. Ma aspettiamoci qualche sorpresa.

Nielsen: Le classifiche delle serie tv più viste nel 2021

Di seguito le classifiche con le 15 serie originali e quelle acquisite più viste in streaming nel 2021 secondo Nielsen.

Serie TV originali

Lucifer (Netflix) - 18,342 minuti di visione Squid Game (Netflix) - 16,432 The Great British Baking Show (Netflix) - 13,636 Virgin River (Netflix) - 12,908 Bridgerton (Netflix) - 12,356 You (Netflix) - 11,124 Cobra Kai (Netflix) - 10,915 The Crown (Netflix) - 9,651 Longmire (Netflix) - 8,892 The Handmaid’s Tale (Hulu) - 8,564 Outer Banks (Netflix) - 8,301 Ted Lasso (Apple TV+) - 8,161 Maid (Netflix) - 8,103 WandaVision (Disney+) - 7,284 The Witcher (Netflix) - 7,067

Serie TV acquisite