Lucifer 7 non ci sarà: Tom Ellis spiega perché

Il protagonista della serie disponibile in streaming su Netflix ha ribadito che la sesta stagione sarà l'ultima: ecco con quali argomentazioni.

Non aspettatevi nuovi colpi di scena. Lucifer si concluderà davvero con la sesta stagione. Tom Ellis è intervenuto per mettere a tacere una volta per tutte le voci che, considerato l'enorme successo della serie, parlavano di un'ipotetica settima stagione. Restano fermi i piani dei co-showrunner Joe Henderson e Ildy Modrovich, che già avevano dovuto riformulare le storie prima dopo un allungamento della quinta stagione e poi dopo l'inaspettato rinnovo per una sesta stagione da parte di Netflix. Ma quali sono i motivi che hanno spinto lo stesso protagonista a svestire i panni dell'affascinante Signore degli Inferi definitivamente? Ellis ne ha parlato mentre era ospite del podcast di Rob Benedict e Rochard Speight Jr. Kings of Con: The Podcast.

La sesta stagione di Lucifer sarà davvero l'ultima: le ragioni di Tom Ellis

Il protagonista della serie ha ribadito chiaramente di non essere intenzionato a rimanere nello sghow oltre la sesta stagione dicendo:

"Sei stagioni della serie sono un vero traguardo. È stato un enorme viaggio emotivo e non penso voler continuare. So di non volerlo. Principalmente perché voglio sapere che stiamo finendo e poi perché mi sono divertito moltissimo. Penso che sia giusto dare alla serie un finale appropriato"

Le parole di Ellis non cozzano con quanto dichiarato precedentemente dai co-showrunner Henderson e Modrovich i quali avevano precisato di essere stati molto felici della richiesta di Netflix ma di aver anche avuto qualche difficoltà per riadattare il finale che avevano in mente spalmando la storia su un numero maggiore di episodi. "È la storia che avremmo comunque raccontato, ma semplicemente scritta in modo più dettagliato e molto più interessante", avevano però assicurato a Entertainment Weekly. Pretendere di salvare nuovamente una serie già rinnovata da Netflix per altre tre stagioni, dopo la cancellazione improvvisa da parte di Fox, sembra insomma una pretesa azzardata.

Lucifer 6, riprese iniziate: Quando arrivano i nuovi episodi?

Su Netflix, intanto, sono attesi i restanti 8 episodi della quinta stagione, per i quali ancora non è stata fissata una data. Sappiamo che le riprese della stagione 5, ripartite a settembre dopo la lunga pausa dovuta al Coronavirus, sono ufficialmente terminate e gli attori sono ormai impegnati a girare la stagione 6 che si comporrà invece di 10 episodi. La speranza è di riuscire a vedere gli episodi della seconda parte della quinta stagione entro la fine dell'anno (perché non una bella sorpresa in occasione del Natale?) e la sesta nel 2021.

