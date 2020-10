Lucifer 6: Le riprese dell'ultima stagione sono ufficialmente iniziate!

News Serie TV

Il co-showrunner della serie in streaming su Netflix Joe Henderson ha annunciato che i lavori sulla quinta stagione sono terminati: al via le riprese della stagione finale...con Mark Sheppard nel cast?

Nuovi entusiasmanti aggiornamenti dal set di Lucifer: le riprese della sesta e ultima stagione della serie con Tom Ellis sono ufficialmente iniziate! Lo ha confermato via Twitter il co-showrunner della serie Joe Henderson che, di conseguenza, ha annunciato anche che la seconda metà della quinta stagione è stata finalmente girata completamente. Tra le reazioni al tweet dello sceneggiatore ne è spuntata una che ha attirato l'attenzione degli appassionati: è di Mark Sheppard, attore noto ai fan di Supernatural perché interprete, nella serie di The CW, addirittura del Signore dell'Inferno. Significa forse che è pronto a competere con il Lucifer Morningstar di Tom Ellis entrando nel cast della sesta stagione?

Lucifer 6, al via le riprese: Il messaggio dello showrunner

"Oggi è il primo giorno delle riprese della sesta stagione di Lucifer! Sono molto felice che abbiamo concluso la quinta stagione e lavoreremo come non mai per finirla e farla uscire su Netflix! Grazie al nostra fantastico cast e alla troupe per aver lavorato sodo e in sicurezza per assicurare un finale fantastico!!", ha twittato Joe Henderson. Gli attori e la troupe di Lucifer erano tornati sul set, presso i Warner Bros studios di Burbank, a Los Angeles, circa due settimane fa. In occasione dell'inizio delle riprese, Aimee Garcia aveva già mostrato, nelle sue storie di Instagram, dei video in cui si vedevano gli attori rigorosamente a distanza e con le mascherine. I lavori sull'episodio finale della quinta stagione sono andati avanti fortunamente senza intoppi. La speranza è di riuscire a vedere gli episodi della seconda parte della quinta stagione entro la fine dell'anno e la sesta nel 2021.

Cough.... — Mark Sheppard (@Mark_Sheppard) October 6, 2020

Lucifer 6: Mark Sheppard nel cast?

A Henderson ha risposto immediatamente Mark Sheppard. Il messaggio, che recita letteralmente "tosse", è un criptico riferimento al suo coinvolgimento nella sesta e ultima stagione della serie? Non è la prima volta, tuttavia, che l'attore interagisce con Henderson e, da vero fan di Lucifer, in più di un'occasione ha richiesto esplicitamente di essere coinvolto nella serie. Gli stessi fan di Supernatural, che lo hanno conosciuto come il signore dell'Inferno chiamato anche Crowley (nella foto in basso), in questi anni avevano promosso addirittura petizioni online chiedendo a gran voce l'entrata di Sheppard nel cast della serie. Che sia la volta buona? Se così fosse, sarebbe il secondo nuovo attore, dopo Scott Porter, ad unirsi al cast dell'ultima stagione di Lucifer.

