Lucifer 6: La sesta stagione a rischio per una disputa contrattuale con Tom Ellis

News Serie TV

Le trattative tra l'attore e la produzione sarebbero a un punto morto.

Brutte notizie dall'Inferno: la sesta stagione di Lucifer rimane in bilico. Come riportato da TVLine, il protagonista della serie Tom Ellis non sarebbe contento del contratto stipulato con la casa di produzione Warner Bros. Television per riportare sullo schermo per un sesto ciclo di episodi il suo Lucifer Morningstar. Le trattative, quindi, sarebbero attualmente in stallo nonostante l'attore abbia già firmato un accordo il mese scorso per trattenersi oltre la stagione 5 di Lucifer, inizialmente annunciata come l'ultima.

Tom Ellis in disaccordo con Warner Bros. Television?

Secondo quanto riferito a TVLine da fonti vicine alla produzione, la Warner Bros. Television sarebbe già andata incontro a molte richieste di Tom Ellis il quale a questo punto, visto il contratto già firmato, dovrebbe affrontare un'azione legale qualora si tirasse indietro. "Abbiamo addolcito la pillola molte volte. Tutti vogliono che Tom sia felice ma a tutto c'è un limite e quel limite è stato raggiunto", le parole di una persona vicina alla casa di produzione. Né Netflix né Warner Bros. Television hanno voluto commentare la notizia. Neppure il portavoce di Ellis ha voluto rilasciare commenti.

Lucifer: Ci sarà la sesta stagione?

Se un fino a pochi giorni fa una sesta stagione della serie sembrava ormai quasi certa, dal momento che anche il resto del cast aveva già un accordo per tornare e gli showrunner Ildy Modrovich e Joe Henderson avevano dato il loro okay a un nuovo ciclo di episodi di Lucifer, questa mossa da parte dell'attore protagonista rende di nuovo incerte le sorti della serie, già salvata da Netflix dopo la cancellazione da parte di FOX nel 2018. La buona volontà per portare avanti la serie non sembra mancare da parte del servizio di video in streaming che ha già dimostrato di voler puntare su Lucifer allungando la quinta stagione e decidendo di proporla in due parti rilasciate in due momenti diversi, per mantenere i fan abbonati per un periodo di tempo più lungo.

Intanto, si attende ancora l'annuncio della data di uscita della prima parte della quinta stagione, attesa a breve sulla piattaforma. Per rimanere informati, potete leggere il nostro articolo con tutto quello che sappiamo e tutte le anticipazioni su Lucifer 5.