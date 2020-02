Lucifer: Rinnovo per una sesta stagione più vicino dopo il sì degli showrunner

News Serie TV

Ildy Modrovich e Joe Henderson hanno firmato per rimanere alla guida della serie.

La possibilità che Lucifer non si concluda con la quinta stagione, come invece era stato annunciato, si fa più concreta di ora in ora. Fonti vicine alla produzione fanno sapere a TVLine che gli showrunner Ildy Modrovich e Joe Henderson hanno firmato un nuovo accordo con Netflix per rimanere al timone dell'amata serie soprannaturale in una potenziale sesta stagione.

Sebbene il favore e il contributo di Modrovich e Henderson siano essenziali al servizio di video in streaming per prolungare la permanenza di Lucifer in tv alla luce dell'ottimo riscontro di pubblico degli ultimi mesi, purtroppo non bastano. Bisogna ancora sciogliere il nodo più complicato della matassa, il protagonista Tom Ellis, il quale non ha ancora un accordo per tornare. Le fonti dicono che Warner Bros. Television ha già avviato la trattativa e che l'atteggiamento dimostrato finora dall'attore lascia presagire una risoluzione positiva.

In attesa di sapere se l'addio a Lucifer è davvero rimandato, ricordiamo che Netflix ha ordinato 16 episodi per la quinta stagione, quasi il doppio in più rispetto alla quarta, la prima prodotta per la piattaforma dopo la cancellazione alla FOX. Tuttavia, una data di debutto per la prima metà di queste nuove storie in compagnia del Signore degli Inferi non è stata ancora annunciata.