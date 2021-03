Lucifer 6: Il finale della serie spoilerato da una foto della showrunner?

News Serie TV

Un dettaglio di un'immagine postata dall'autrice Ildy Modrovich ha fatto insospettire i fan: è un indizio sulla sorte del Diavolo interpretato da Tom Ellis?

È tempo di addii e di emozioni per il cast e la troupe di Lucifer impegnati, proprio in questi giorni, a girare gli episodi finali della sesta e ultima stagione. Dopo i post strappalacrime affidati ai social dall'interprete di Amenadiel D.B. Woodside e dal co-showrunner Joe Henderson per dire addio allo show, ora è stata l'altra showrunner Ildy Modrovich a far emozionare i fan. Nell'ultima settimana, la sceneggiatrice ha deliziato gli appassionati con alcuni scatti dal backstage di Lucifer. "Posterò ogni giorno una foto del dietro le quinte di Lucifer fino a quando non finiremo le riprese. Così parteciperete anche voi al processo di addio, per quanto possibile", aveva avvisato Modrovich qualche giorno fa. E in effetti la promessa è stata mantenuta: ogni giorno, da qualche giorno a questa parte, sui suoi profili social si possono vedere foto scattate da lei stessa sul set. Uno degli ultimi scatti con protagonista Tom Ellis, però, ha fatto drizzare le antenne ai fan. Secondo alcuni, infatti, nasconderebbe un indizio sul finale della serie. È solo suggestione o c'è qualcosa di vero?

Hey #Lucifamily, I’m gonna try to post a new #LuciferBTS photo every day till we wrap. So you can be as much a part of saying goodbye as possible. Cuz we 😈❤️ you. — Ildy Modrovich (@Ildymojo) March 20, 2021

Lucifer: Una foto di Tom Ellis nasconde una grossa anticipazione?

Naturalmente è presto per immaginare cosa accadrà nel finale (considerato, dettaglio non da poco, che su Netflix è attesa ancora la seconda parte della stagione 5 di Lucifer). Ai fan, tuttavia, piace dare fantasiose interpretazioni e immaginare curiose anticipazioni basandosi sugli indizi che gli showrunner lanciano sui social. Ebbene, nello scatto incriminato postato da Ildy Modrovich si vede Tom Ellis discutere con uno dei registi. Il dettaglio che ha attirato l'attenzione dei fan è la felpa indossata dall'attore sulla quale è stampata la frase "Make the hell great again" vale a dire "Rendiamo l'inferno di nuovo grande", un gioco di parole che richiama lo slogan dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump "Make America great again". Nella didascalia della foto, Modrovich ha tenuto a precisare: "Ci sono solo il diavolo e il suo regista che rendono di nuovo grande l'inferno. No, non si tratta di un indizio. È solo la felpa di Tom".

Just a devil and his director... making Hell great again. (No, that’s not a clue... that’s what’s on Tom’s sweatshirt.) #LuciferBTS pic.twitter.com/7mHjZGXfMx — Ildy Modrovich (@Ildymojo) March 25, 2021

Lucifer tornerà definitivamente all'inferno? La teoria dei fan

Molti follower di Modrovich, tuttavia, non credono alle parole della showrunner e pensano che questo dettaglio sia effettivamente un indizio su come finirà la serie. Lucifer, insomma, potrebbe dover tornare per sempre negli inferi, così come aveva fatto alla fine della quarta stagione, prima di accorgersi che suo fratello gemello Michael stava rendendo complicate le cose sulla Terra e decidere così di farvi ritorno. Anche se molti sperano in un lieto fine, con Lucifer e Chloe (Lauren German) felici e contenti nella Città d'Argento, è molto probabile che nell'ultima stagione i protagonisti facciano nuovamente una tappa all'Inferno. È possibile, dunque, che il momento immortalato nella foto in questione anticipi effettivamente una scena dell'ultimo episodio ambientata in quella cupa location, ma è un po' azzardato immaginare già cosa accadrà nel finale. Di certo, comunque, quella messa in atto dalla showrunner è un'ottima strategia per tenere alta l'attenzione dei fan.

