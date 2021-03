Lucifer 6: Ultima settimana sul set per D.B. Woodside che ringrazia Tom Ellis e tutti i fan

News Serie TV

L'interprete di Amenadiel ci informa che ha finito di girare le scene con "suo fratello" condividendo un video che racchiude i loro migliori momenti insieme.

Che le riprese di Lucifer fossero agli sgoccioli lo avevamo già capito la scorsa settimana quando il co-showrunner della serie Joe Henderson aveva svelato che la lettura del copione del penultimo episodio aveva fatto piangere persino il protagonista Tom Ellis. Pian piano, però, ora tutti gli attori, che hanno terminato le riprese o sono in dirittura d'arrivo, stanno dicendo addio alla serie a modo loro. L'ultimo a farlo è stato l'interprete dell'angelico Amenadiel D.B. Woodside che su Twitter ha voluto fare una dedica al suo compagno e fratello nella serie Tom Ellis cogliendo l'occasione per ringraziare i numerosi fan di Lucifer che hanno supportato costantemente la serie nel corso degli anni.

Lucifer: Fine delle riprese per D.B. Woodside

Woodside ha condiviso su Twitter un video che ripercorre la sua storia nella serie e, in particolare, il conflittuale ma forte rapporto tra i due fratelli Amenadiel e Lucifer. "Ci siamo, amici. Sono arrivato all'ultima settimana di ripresa delle ultime scene con mio fratello. Che bel viaggio è stato. Da Vancouver a Los Angeles", ha scritto l'attore ringraziando in particolar modo la città canadese dove sono state girate le prime stagioni della serie prima che la produzione si spostasse in California. È subito arrivata la risposta di Tom Ellis che ha commentato: "Ti voglio bene. Per me è stato un enorme privilegio". Successivamente, Woodside ha voluto ringraziare anche direttamente i fan scrivendo: "Siamo stati così fortunati. Voi, fan di Lucifer, siete stati così affettuosi nei confronti di questa serie, che è arrivata a moltissime persone. In così tante occasioni. Sono passate sei stagioni e andiamo via nel modo in cui abbiamo sempre voluto. Ed è solo grazie a voi".

I love you @dbwofficial it has been an utter privilege ❤️😈 https://t.co/HAdJsujy8r — tom ellis (@tomellis17) March 10, 2021

We have been so blessed. You, the Lucifer fans, have been so kind to this little show that was counted out by so many people. So many times. Six seasons later and we’re going out the way we wanted. And it’s all because of YOU. 🙏🏾😈 — DB Woodside (@dbwofficial) March 9, 2021

Lucifer 5: Quando escono i nuovi episodi?

Naturalmente, però, i fan sono ancora in attesa di conoscere la data di uscita della seconda parte della quinta stagione, tenuta ancora segreta da Netflix. Sappiamo che le riprese degli episodi finali della stagione 5, rimaste in sospeso in un primo momento a causa dell'emergenza sanitaria, sono poi state completate già diversi mesi fa. Sono trascorsi ormai quasi 7 mesi dall'uscita in streaming dei primi 8 episodi della stagione 5 lo scorso agosto e l'attesa, ora, inizia a pesare.

Per tutte le altre informazioni sulla serie, potete consultare il nostro approfondimento con le anticipazioni e tutto quello che sappiamo su Lucifer 5B.