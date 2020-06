Lucifer 6: Ian Somerhalder protagonista al posto di Tom Ellis? Ecco la verità

News Serie TV

L'attore di The Vampire Diaries pronto a sostituire l'originale Signore degli Inferi nella serie Netflix? Niente di più falso: ecco perché.

L'attesa per la quinta stagione di Lucifer deve essere ormai davvero insostenibile per i moltissimi fan della serie che vorrebbero conoscere la data di uscita dei nuovi episodi su Netflix e che non si perdono neppure una notizia sulla loro serie preferita. Non è passata inosservata, allora, neppure una strana news che ha messo in allarme gli appassionati: Ian Somerhalder sostituirà l'amatissimo Tom Ellis nella sesta stagione della serie. Cosa c'è di vero? Vi tranquillizziamo: assolutamente nulla. Ecco qual è la verità.

La fake news su Ian Somerhalder in Lucifer 6

La notizia riguardante il cambio di protagonista in Lucifer, un rumor che circola in rete già da qualche giorno, ha ovviamente allarmato molti fan che, su Twitter, si sono disperati minacciando di non vedere più la serie. Altri appassionati, invece, hanno subito immaginato che fosse un'informazione falsa, circostanza poi confermata dalla co-showrunner della serie Ildy Modrovich che, sempre su Twitter, ha condiviso uno screen della notizia - pubblicata su un sito che fabbrica spesso bufale - affiancandola a una foto di Lucifer e Chloe che ridono e scrivendo lei stessa "Bwahahahahaha!!!!". Com'è nata questa fake news? Forse è stata fatta circolare dai fan di Ian Somerhalder delusi dopo la cancellazione di V Wars, serie soprannaturale di Netflix che ha segnato il ritorno in TV dell'attore di The Vampire Diaries, ma che è stata cancellata dopo una sola stagione lo scorso marzo. Circa due mesi fa, l'attore protagonista aveva parlato della cancellazione della serie in un video postato sulla sua pagina Instagram invitando i suoi fan a farsi sentire. "V Wars non è finita. Era solo l'inizio. Condividete e diffondete questo messaggio", aveva detto sperando, evidentemente, che la serie venisse salvata in qualche modo (come avvenuto, d'altronde, per Lucifer cancellata da FOX e recuperata da Netflix). Risulta difficile, tuttavia, collegare questa fake news all'appello lanciato da Somerhalder, rimasto ancora inascoltato.

Lucifer 6: Tom Ellis ci sarà!

È bene ricordare, inoltre, che, sebbene dopo una lunga trattativa, è stato raggiunto un accordo definitivo tra Tom Ellis e la produzione di Lucifer. La presenza dell'attore, quindi, è assolutamente confermata in un'ipotetica sesta stagione, ormai quasi certa. Il contratto con il protagonista, infatti, rimaneva l'ultimo nodo da sciogliere per poter iniziare a pensare ai piani per il futuro della serie dopo il sì degli showrunner Ildy Modrovich e Joe Henderson.

Non ci resta che tirare allora un sospiro di sollievo e tornare a pensare all'imminente attesissima quinta stagione di Lucifer sulla quale - si spera - si avranno più notizie a breve.