Lucifer 5, svelata finalmente la data dei nuovi episodi? Ecco quando esce la seconda parte della stagione 5!

News Serie TV

Su Netflix è apparsa la data di uscita dei nuovi 8 episodi dell'attesissima serie con Tom Ellis: solo un errore del servizio o una vera anticipazione?

Stamattina i fan di Lucifer si sono svegliati con una piacevolissima sorpresa da parte di Netflix. Sul sito del servizio di video in streaming è apparsa improvvisamente la presunta data di uscita dell'attesa seconda parte della quinta stagione. È superfluo dire che sui social si è immediatamente scatenata la frenesia degli appassionati che attendono i nuovi 8 episodi della stagione 5 (la penultima prima di quella finale) ormai dallo scorso agosto quando in streaming è arrivata la prima parte. Al momento, nessun annuncio ufficiale è stato fatto da Netflix, ma è molto probabile che - come accaduto in occasione dell'arrivo della prima parte di stagione - si tratti di una strategia per creare ancora più euforia tra i fan.

Lucifer 5: I nuovi episodi escono a maggio?

Da questa mattina, sul sito e sulle app ufficiali di Netflix Italia si legge quella che potrebbe essere presto confermata come la data ufficiale di Lucifer 5B: il prossimo 28 maggio (come vedete nella foto in alto). I nuovi episodi, dunque, arriverebbero a distanza di ben 9 mesi dall'uscita della prima parte della stagione 5 che, la scorsa estate, ha lasciato i fan a bocca aperta con un cliffhanger importante: Dio, interpretato da Dennis Haysbert, si era palesato davanti ai suoi figli Lucifer, Amenadiel e Michael (il gemello "cattivo" del primo) per sedare l'inevitabile scontro tra i tre.

Mentre l'appassionatissima fanbase della serie con Tom Ellis sfoga tutto l'entusiasmo in rete, non ci resta che aspettare notizie ufficiali da parte di Netflix.