Lucifer 5: La stagione finale sarà divisa in due parti

News Serie TV

Lo rivela il protagonista Tom Ellis, in attesa dell'arrivo su Netflix nel 2020.

Pare che il bello e dannato Lucifer non ci lascerà così presto. Durante la partecipazione al Kelly Clarkson Show, lo stesso protagonista Tom Ellis ha svelato che la stagione 5 del drama soprannaturale, l'ultima della serie, arriverà su Netflix in due parti. La notizia arriva dopo la decisione del servizio di video in streaming di allungare l'ultima stagione portandola da 10 a 16 episodi.

"Netflix pubblicherà i primi otto episodi, poi ci sarà una piccola pausa, e poi arriveranno gli altri otto episodi", ha detto Ellis. Non è la prima volta che la società di Reed Hastings decide di dividere in due parti una stagione di una sua serie tv: era già successo per Unbreakable Kimmy Schmidt, Le amiche di mamma e BoJack Horseman.

Netflix, che aveva salvato lo show dopo la cancellazione decisa da FOX dopo la terza stagione, non ha annunciato ancora una data per questo capitolo conclusivo ma il numero generoso di episodi fa sperare in un degno finale. La quarta stagione si era conclusa con il grande sacrificio di Lucifer, che aveva lasciato Los Angeles per tornare negli inferi, in modo che i demoni non potessero più tornare sulla Terra. Prima, però, il Diavolo e Chloe (Lauren German) si erano confessati il loro reciproco amore scambiandosi un emozionante bacio, circostanza che aveva fatto capire al protagonista il significato di una profezia che lo riguardava: quando avrà trovato il suo primo amore, l'Inferno regnerà sulla Terra. L'ultima scena della scorsa stagione era stata un cliffhanger fortemente evocativo: il Principe dell'Inferno nuovamente seduto sul suo trono.