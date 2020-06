Lucifer 5: La showrunner anticipa una scena della quinta stagione con un criptico tweet

News Serie TV

Ildy Modrovich mantiene alta la curiosità dei fan dando tre indizi sul futuro della coppia più amata della serie in streaming su Netflix.

Durante questo lungo periodo di attesa per la quinta stagione di Lucifer, bisogna pur ingannare il tempo in qualche modo. Ad intrattenere i fan, ormai sempre più impazienti di conoscere la data di uscita dei nuovi episodi in streaming su Netflix, ci ha pensato la co-showrunner Ildy Modrovich. Dopo essersi scusata per l'imperdonabile ritardo di Lucifer 5, la sceneggiatrice ha condiviso un enigmatico tweet che dovrebbe dare qualche anticipazione a proposito dei Deckerstar, la coppia formata dal protagonista interpretato da Tom Ellis e Chloe (Lauren German).

Lucifer 5: Le nuove anticipazioni da Ildy Modrovich

"Potresti descriverci una scena dei Deckerstar nella quinta stagione con tre emoji?", ha chiesto un fan della serie a Ildy Modrovich su Twitter. La showrunner ha risposto postando tre emoji come richiesto: una chiave, un pugno e un bacio. Sono bastate queste tre immagini per scatenare la curiosità dei fan che subito hanno riempito Twitter di ipotesi e teorie sulla scena in questione. Un fan ha scritto: "Si aprono le porte del paradiso, poi Chloe dà un pugno a Dio per ciò che ha fatto a Lucifer, e infine si baciano". Un altro ha ipotizzato: "La prima cosa che mi viene in mente è che Chloe è la chiave della resistenza, dei dubbi e dell'accettazione di Lucifer attraverso la sua redenzione, e quindi, la fine". C'è anche chi pensa che le emoji siano un riferimento a un ipotetico rapimento di Chloe seguito da un gesto eroico da parte di Lucifer. Insomma: le teorie si sprecano.

Per avere una panoramica su tutto quello che sappiamo finora, potete consultare la nostra guida che racchiude tutto quello che sappiamo e tutte le anticipazioni su Lucifer 5.