Lucifer 5: Una nuova foto dal set della quinta stagione fa sognare i fan

Un'immagine pubblicata dallo showrunner Joe Henderson ci porta in Paradiso? La nuova teoria degli appassionati.

Gli agguerritissimi Lucifans (questo il nome degli scatenati fan di Lucifer), in attesa di conoscere la data di uscita della quinta stagione su Netflix, sono sempre molto vigili nello scovare anticipazioni e novità sui nuovi episodi. L'entusiasmo si è riacceso alla vista di una nuova foto postata su Twitter dal co-showrunner della serie Joe Henderson che ritrae i protagonisti Tom Ellis e Lauren German sul set della quinta stagione. Cosa ha di particolare l'immagine? Immortala la bella coppia formata da Lucifer e Chloe in uno scenario paradisiaco, dettaglio che suggerirebbe una nuova location presente nella prossima stagione: il Paradiso!

La romantica foto con Tom Ellis e Lauren German

L'immagine è stata postata su Twitter da Henderson come risposta a una sfida: pubblicare l'ultima foto "normale" dei giorni pre-quarantena presente nella galleria del proprio smartphone. Per la gioia dei fan, quindi, lo sceneggiatore ha reso pubblica una foto in cui si vedono i due protagonisti sdraiati su un prato, circondati dal verde e con alle spalle un suggestivo laghetto. "La mia ultima foto normale è stata scattata sul set di Lucifer. Poco dopo abbiamo sospeso la produzione ma che splendida giornata! (anche Lauren German e Tom Ellis non sono niente male)", ha scritto Henderson nel post.

My #lastnormalphoto is from set on #Lucifer. We shut down production soon after, but God what a gorgeous day (and @LaurenGerman & @tomellis17 ain’t so bad either) https://t.co/b0PoUcQh4e pic.twitter.com/3Ba8MLRBCi — Joe Henderson (@Henderson_Joe) May 16, 2020

Lucifer in Paradiso? La nuova teoria dei fan

La reazione dei fan all'immagine è stata immediata: c'è chi è sicuro che Chloe e Lucifer si trovino in Paradiso (non dimentichiamo che nella quinta stagione si vedrà finalmente anche Dio interpretato da Dennis Haysbert e ci sarà una misteriosa cena di famiglia, come ha anticipato lo stesso Joe Henderson qualche settimana fa) e chi invece crede si tratti del giardino dell'Eden, il Paradiso Terrestre. Tutti, comunque, hanno mostrato il loro entusiasmo lasciando decine di commenti e ringraziando lo sceneggiatore per aver condiviso la foto.

Per conoscere tutto quello che sappiamo finora sulla quinta stagione, potete dare un'occhiata al nostro articolo che raggruppa tutte le notizie, le anticipazioni e le curiosità su Lucifer 5.

Foto: Twitter @Henderson_Joe