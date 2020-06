Lucifer 5: Quando esce? Persino la showrunner è impaziente (e si scusa con i fan)

News Serie TV

Ildy Modrovich aveva assicurato che la data della quinta stagione su Netflix sarebbe stata resa nota molto presto ma, dopo mesi di attesa, è ancora un mistero.

Ormai è un ritornello che i fan di Lucifer non si stancano di ripetere ogni giorno: quando esce la quinta stagione su Netflix? L'attesa per i primi otto episodi del quinto ciclo si sta ormai protraendo ben oltre i mesi sperati (maggio e giugno) e, nonostante la pazienza di cui molti fan si sono armati per sopportare l'astinenza dal loro Diavolo preferito, nessuno si sente di dar torto agli appassionati. Neppure Ildy Modrovich, co-showrunner della serie insieme a Joe Henderson, può biasimarli. La sceneggiatrice, dopo aver annunciato (ormai quasi tre settimane fa) che la data di uscita dei nuovi episodi sarebbe arrivata "presto, prestissimo", ha dovuto fare dietrofront chiedendo scusa ai fan.

Il tweet di Ildy Modrovich sulla data di uscita di Lucifer 5

In seguito a un tweet nel quale Ildy Modrovich scriveva ancora una volta, a proposito della troupe di Lucifer, "Spero di rivederli molto presto", una fan ha fatto notare alla showrunner che questo "presto" tardava davvero ad arrivare. A quel punto la showrunner ha risposto, sincera: "Lo so. Sentitevi liberi di essere infastiditi. Pensavo che 'presto' significasse prima di quando previsto". Una risposta a cui moltissimi fan hanno replicato con cuori e simpatici meme ma che non nasconde l'imbarazzo per un ritardo ingiustificato che persino gli addetti ai lavori ormai non si spiegano.

I know! Feel free to be annoyed. I thought it’d be sooner than it’s been. Oof. 😳❤️ https://t.co/Fq0q0Yj0yC — Ildy Modrovich (@Ildymojo) June 9, 2020

I problemi dietro il ritardo della quinta stagione

Le riprese della quinta stagione erano concluse "al 99 per cento", come aveva comunicato tempo fa Lesley-Ann Brandt, quando decine di produzioni TV si erano fermate a causa dell'emergenza Coronavirus. Nonostante ciò, alcuni ritardi nella post-produzione degli episodi attesi su Netflix avevano fatto slittare l'uscita. Lo aveva annunciato ad aprile Joe Henderson scrivendo: "A tutti i Lucifan che si chiedono quando verrà rilasciata la prima parte della stagione 5 dico che lo sapremo quando lo saprete anche voi! La post-produzione procede a singhiozzo per colpa del Covid, ma in ogni caso stiamo procedendo abbastanza bene. Speriamo di riuscire a darvi una risposta al più presto!". Da quell'annuncio è trascorso oltre un mese e mezzo, un arco di tempo durante il quale i fan hanno sempre sperato di ricevere notizie più confortanti. Luglio sarà il mese giusto? Intanto, potete leggere la nostra guida che racchiude tutto quello che sappiamo e tutte le anticipazioni su Lucifer 5.