Lucifer 5, è ufficiale: Netflix conferma la data della seconda parte

Possiamo prendere fiato: Netflix ha confermato che la seconda parte della stagione 5 di Lucifer uscirà, come lasciato trapelare ieri, il prossimo 28 maggio. Il servizio di video in streaming non ha fatto altro che ufficializzare la notizia che si era diffusa nella mattinata di ieri sui social dopo che numerosi fan avevano notato questa data apparsa improvvisamente sul sito e sulle app di Netflix.

"Condividiamo una notizia esaltante che assolutamente non sapevate già prima. Lucifer 5B esce il 28 maggio", ha scherzato Netflix su Twitter nell'ufficializzare la notizia. I nuovi otto episodi della quinta (e penultima) stagione arriveranno quindi a distanza di circa 9 mesi dall'uscita della prima parte di stagione rilasciata il 21 agosto 2020. L'annuncio si è fatto attendere anche perché le riprese della quinta stagione, a causa della pandemia, a marzo 2020 si erano dovute fermare. Gli ultimi episodi, quindi, sono stati girati direttamente a partire dallo scorso settembre quando la produzione della serie tv è ripartita a Los Angeles. Le riprese della sesta stagione sono iniziate subito dopo e, curiosamente, l'annuncio della data di uscita dei nuovi episodi è arrivato proprio ieri, nell'ultimissimo giorno di riprese.

Here to share some exciting news that you definitely did not already know:



Season 5B of Lucifer premieres May 28! pic.twitter.com/JFWx9ecH9X