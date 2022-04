Love, Death & Robots: Netflix annuncia la data del Volume 3 con un teaser trailer

News Serie TV

Il servizio di video in streaming ne ha diffuso anche le prime foto ufficiali.

Love, Death & Robots sta per tornare con nuove avventure - alcune inquietanti, altre divertenti, altre ancora semplicemente folli. Netflix ha annunciato con un teaser trailer che il terzo volume della visionaria serie animata antologica sarà disponibile in streaming dal 20 maggio.

Love, Death & Robots: Cosa ci aspetta nel Volume 3?

La clip compara Love, Death & Robots con le altre serie di Netflix acclamate dalla critica The Crown e La regina degli scacchi. La scelta sarebbe sembrata molto strana se non fosse che la serie prodotta da David Fincher ha accumulato in appena due stagioni ben 11 Emmy, a riprova del fatto che ci troviamo di fronte a qualcosa di eccezionale.

Sfortunatamente, per ora i dettagli di questo terzo volume scarseggiano. Non sappiamo né quanti saranno gli episodi né quali team internazionali sono stati coinvolti nella loro realizzazione. Il teaser trailer e le foto ufficiali rilasciati dalla piattaforma ci offrono però un piccolo assaggio. Gran parte delle sequenze provengono dalle stagioni precedenti, mentre altre, insieme alle foto, ci mostrano una coppia ricoperta di gioielli - un'immagine apparentemente contaminata dalla cultura mediorientale; una astronauta in una storia animata in 2D che presenterà anche una creatura aliena simile a un felino con gli occhi rossi; e un anziano sorpreso di vedere una piccola freccia, qualcosa che potrebbe o non potrebbe avere a che fare con la storia del gigante nel volume 2.