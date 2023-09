Loki: Le cose si mettono male per il dio dell'Inganno nel nuovo trailer italiano della stagione 2

News Serie TV

L'appuntamento con i nuovi episodi della serie con Tom Hiddleston è fissato per il 6 ottobre in streaming su Disney+.

Non sembra una vita facile quella di Loki che nella seconda stagione dell'omonima serie di Disney+ (in arrivo in streaming il 6 ottobre) è costretto ad essere sbalzato continuamente tra passato, presente e futuro senza averne il controllo. Giudicate voi dando un'occhiata al nuovo trailer ufficiale italiano della seconda stagione, diffuso dal servizio di video in streaming.





Loki: Cosa dobbiamo aspettarci dalla seconda stagione

Dopo una prima stagione apprezzatissima (che ha reso Loki la serie Marvel Studios più vista di sempre su Disney+), la seconda promette nuove emozioni, proiettando il famigerato Dio dell'Inganno in nuove avventure con la TVA. Nel nuovo trailer Loki (Tom Hiddleston) viene trascinato avanti e indietro nel tempo mentre il suo corpo si trasforma e si contorce, scomparendo e restringendosi. Trovare un equilibrio in questo caos richiederà un impegno non indifferente e l'aiuto di Sylvie (Sophia Di Martino) e Colui che rimane (Jonathan Majors).

Dove eravamo rimasti

Ricorderete infatti che alla fine della prima stagione Sylvie aveva mandato l'universo nel caos pugnalando al cuore Colui che rimane, la variante di Kang che ha creato la TVA per proteggere la linea temporale sacra. Loki di conseguenza era stato trasportato al quartier generale della TVA di una linea temporale alternativa in cui lui e Sylvie non si sono mai incontrati. Ma il nuovo trailer svela che, a un certo punto, i due personaggi interagiranno di nuovo e uniranno le forze per trovare un nuovo equilibrio tra le diverse realtà.

Il cast

Nella seconda stagione di Loki oltre a Hiddleston, Majors e Di Martino, tornano Owen Wilson (Mobius), Gugu Mbatha-Raw (Renslayer), Wunmi Mosaku (Hunter B-15), Neil Ellice (Hunter D-90), Eugene Cordero (Hunter K-5E) e Tara Strong (che doppia Miss Minutes). Nuove aggiunte al cast sono Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once) nei panni di un archivista chiamato OB, Rafael Casal (Blindspotting), Kate Dickie (Inside Man) e Liz Carr (Silent Witness). Eric Martin, già nello staff della prima stagione della serie Marvel, ha lavorato come capo sceneggiatore della seconda. Gli episodi sono diretti da Justin Benson & Aaron Moorhead, Dan Deleeuw e Kasra Farahani.

